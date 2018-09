Beragam Meme Cristiano Ronaldo Warnai Linimasa

Jakarta: Kartu merah yang diterima Cristiano Ronaldo pada laga perdana babak grup Liga Champions 2018 -- 2019 masih menyisakan kontroversi di jagat dunia maya. Banyak yang mempertanyakan keputusan wasit Felix Brych, meski tidak sedikit yang membela keputusan wasit asal Jerman tersebut.



Usai mendapatkan kartu merah, Ronaldo terlihat tidak terima. Dia sempat duduk di lapangan hingga akhirnya keluar lapangan sambil menangis.

Sontak, aksi tersebut mengundang reaksi warganet. Berbagai meme telah bertebaran di berbagai linimasa menanggapi kartu merah Ronaldo. Berikut beberapa kumpulan meme tentang kartu merah Ronaldo:



1. Topi Jeison Murillo



Ronaldo dlm hati:

"tau gitu tadi sekalian aja kencengin NGEPLAKNYA..."



hampir semua setuju RED CARD FOR NOTHING...

but...

Kalo tadi ngeliatnya make MATA BATHIN... dia di kartu merah karena ini sebenernya...



Hanya juventino aseli yg bisa ngeliat kejadian ini tadi..

???????????? pic.twitter.com/3GQ7rTmmxB