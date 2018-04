Antisipasi Potensi Bentrok Suporter, Kepolisian Roma Siapkan Pengamanan Ketat

Roma: Kepolisian Italia melontarkan sindiran keras pada kepolisian Liverpool yang dinilai tidak becus mengamankan laga Liverpool vs AS Roma di leg pertama semifinal Liga Champions, pekan lalu. Tak ingin mengulangi kesalahan yang sama, pihak kepolisian Italia sudah menyiapkan rencana pengamanan ketat jelang leg kedua di Roma, Rabu 2 Mei 2018 malam waktu setempat.



Ketegangan terjadi di depan Arnold Pub, dekat Anfield pada leg 1 antara ultras Roma dengan pendukung The Reds sesaat sebelum kick-off. Suporter tim tamu menyerang fan tuan rumah, menyebabkan Sean Cox (53) koma hingga saat ini.

Dua pelaku sudah berhasil ditangkap dan dalam proses pengadilan. Lemahnya koordinasi kepolisian Liverpool dicap sebagai penyebab insiden tersebut.



"Di Liverpool, tak ada polisi yang berjaga. Bahkan 1,5 jam sebelum laga dimulai, tak ada separator yang memisahkan mana suporer tuan rumah, mana suporter tim tamu," ujar Andrea Cecchini, juru bicara kepolisian Italia.



"Sistemnya berantakan, mereka tidak menyiapkan rencana matang. Ultras Roma berjalan beriringan dengan pendukung Liverpool tanpa ada pemisah, itu adalah kesalahan besar," sambungnya.



Cecchini mengklaim, pihaknya sudah bersiap menyambut kedatangan ribuan suporter Liverpool. Kerja keras bakal dikerahkan menyusul wacana bergabungnya ultras Lazio dengan hooligans The Reds.



Beberapa cara yang akan dilakukan pihak kepolisian Roma adalah dengan melakukan pemeriksaan terhadap fan Liverpool saat tiba di ibukota, mulai dari bandara, stasiun, hingga pusat-pusat keramaian. Fan yang tidak memiliki tiket tidak akan diperbolehkan datang ke stadion. Penjagaan ketat juga akan dilakukan di area stadion, seperti pemisahan antara kedua kubu.



