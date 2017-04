Prediksi Dortmund vs Monaco: Matikan Kylian Mbappe!

Metrotvnews.com, Dortmund: Laga panas akan tersaji dini hari nanti antara Borussia Dortmund kontra AS Monaco. Dortmund menjadi tuan rumah leg pertama perempat final Liga Champions 2016 -- 2017.



Meski tampil di depan publik sendiri, hal itu tidak menjadi garansi Dortmund akan mulus. Sebab, Monaco punya sejumlah pemain hebat untuk membongkar pertahanan Dortmund.

Selain ada nama striker Radamel Falcao, masih ada satu nama yakni Kylian Mbappe. Striker 18 tahun itu menjadi kartu truf AS Monaco. Saat menghadapi Manchester City pada babak 16 besar, ia memainkan pernanan penting dengan mencetak gol saat bermain tandang maupun kandang.Melihat kinerja Mbappe, tim polesan Thomas Tuchel wajib waspada. Sebab, jika lengah, pemain yang disebut-sebut the next Thiery Henry itu bisa memanfaatkan peluang sekecil apapun.Setidaknya, lini tengah Dortmund harus berusaha memutus serangan Monaco sebelum bola dikuasai Mbappe. Jika mampu membatasi ruang gerak Mbappe, ada kemungkinan Dortmund bisa menorehkan kemenangan.Die Borussen juga mendapatkan kabar baik lantaran Marco Reus dikabarkan sudah ikut berlatih. Namun, belum bisa dipastikan apakah Reus bisa dimainkan atau tidak.Jelang pertandingan nanti, Dortmund juga dihantui oleh deretan pemain cedera. Shinji Kagawa, Erik Durm, dan Andre Schurrle masih diragukan tampil.



Kondisi tak jauh berbeda juga dialami Monaco. Tercatat, ada tiga pemain yang cedera yakni Boschilia, Guido Carrillo, dan Djibril Sidibe. Sisanya, seluruh penggawa Monaco siap dimainkan oleh pelatih Leonardo Jardim.



Menarik ditunggu juga lantaran kedua tim baru pertama kalinya bertemu di ajang Liga Champions. Itu berarti, kedua tim masih buta permainan masing-masing.



Fakta Menarik Jelang Dortmund - Monaco

Dortmund:

- Tim polesan Thomas Tuchel nampaknya takkan diperkuat Mario Goetze. Ia diketahui mengalami cedera. Namun, ada kemungkinan Marco Reus bisa dimainkan.



- Selain Goetze ada sejumlah nama yang belum bisa dimainkan yakni Shinji Kagawa, Erik Durm, dan Andre Schurrle.



- Tuchel kemungkinan akan mengubah formasi lini belakang Dortmund. Saat melawan Bayern Muenchen, ia memasang tiga bek. Ketika melawan Monaco, Dortmund kemungkinan memainkan empat bek.



AS Monaco:

- Monaco mendapatkan tambahan tenaga dari bek Kamil Glik. Seusai melakoni larangna bertanding, ia akan bermain pada laga melawan Dortmund.



- Falcao mulai rajin mencetak gol. Ia disiapkan untuk menemani striker muda Kylian Mbappe.



- Boschilia dan Guido Carrillo dipastikan absen. Sementara, Djibril Sidibe masih harus dirawat di rumah sakit.



Prakiraan susunan pemain:

Dortmund: Burki, Schmelzer, Bartra, Sokratis, Piszczek, Weigl, Dembele, Guerreiro, Castro, Pulisic, Aubameyang



AS Monaco: Subasic, Raggi, Jemerson, Glik, Mendy, Silva, Moutinho, Fabinho, Lemar, Mbappe, Falcao



Prediksi Metrotvnews.com: Dortmund 50 - 50 AS Monaco



(ASM)