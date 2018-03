Mereka yang Absen pada Leg II 16 Besar Liga Champions Pekan Ini

Jakarta: Sejumlah pemain harus absen pada leg kedua 16 besar Liga Champions 2017 -- 2018 pekan ini. Dari delapan tim yang akan bertanding, minimal ada satu pemain yang diganggu cedera.



Pertandingan Manchester United kontra Sevilla yang akan berlangsung dini hari nanti terdapat sembilan pemain yang absen. Tercatat, ada enam pemain United yang kemungkinan besar absen. Dari kubu Sevilla ada tiga pemain.

Pada pertandingan lain, Barcelona kontra Chelsea tercatat hanya empat penggawa yang cedera. Barcelona diketahui tak bisa memainkan Denis Suarez dan Andres Iniesta. Sementara di kubu Chelsea, ada David Luiz, Ross Barkley, Antonio Rudiger.

Lalu pertandingan Besiktas melawan Bayern Muenchen, ada lima pemain yang dipastikan urung merumput. Mereka ialah Vida, Pepe, Manuel Neuer, Coman, dan Tolisso.Berikut ini daftar pemain yang kemungkinan besar absen pada leg kedua 16 besar Liga Champions:AS Roma: Karsdorp, Luca Pellegrini, DefrelShakhtar: Kryvtsov, Malyshev, Srna



Manchester United vs Sevilla

Manchester United: Marcos Rojo, Phil Jones, Daley Blind, Ander Herrera, Paul Pogba, Zlatan Ibrahimovic



Sevilla: Navas, Corchia, Carrico



Besiktas vs Bayern Muenchen

Besiktas: Vida, Pepe



Bayern: Neuer, Coman, Tolisso



Barcelona vs Chelsea

Barcelona: Denis Suarez, Iniesta



Chelsea: David Luiz, Barkley, Rudiger



