Harapan Milner usai Menjalani Start Sempurna di Liga Champions

Liverpool: Liverpool mengawali penyisihan Grup C Liga Champions 2018--2019 dengan kemenangan. Hebatnya lagi, The Reds sukses mengalahkan tim raksasa Ligue 1 Prancis, Paris Saint-Germain dengan skor 3-2, Rabu 19 September.



Gelandang Liverpool James Milner menyambut sukacita kemenangan timnya. Ia pun berharap The Reds bisa melanjutkan tren positif tersebut.

"Ini adalah awal sempurna bagi kami. Mudah-mudahan, kami bisa mengembangkan permainan kami," ujar Milner.



Baca: Laga Berlangsung Sengit, Liverpool Tundukkan PSG



"Saya pikir sangat mengecewakan jika kami tidak menang. Mereka tidak terlalu banyak menciptakan peluang dan kami mampu menciptakan banyak peluang," lanjutnya.



Milner menjadi salah satu aktor kemenangan Liverpool pada laga tersebut. Ia sukses menyumbang satu gol lewat tendangan penalti pada menit ke-36.



Berkat kemenangan tersebut, Liverpool berada di puncak klasemen sementara dengan mengoleksi tiga poin. Mereka unggul dua poin dari Crvena Zvezda dan Napoli. (Sportsmole)





Video: Ini Perubahan Jam Tayang Liga Champions 2018--2019









(FIR)