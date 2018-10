Jadwal Pertandingan Liga Champions Dini Hari Nanti

Jakarta: Liga Champions akan kembali menghelat pertandinan ketiganya Rabu 24 Oktober malam dan Kamis 25 Oktober dini hari. Beberapa duel menarik akan disajikan.



Barcelona kontra Inter Milan menjadi salah satu laga seru yang akan tersaji pada laga nanti. Kedua tim akan berduel di Stadion Camp Nou.

Kedua tim diprediksi akan tampil ngotot demi meraih tiga angka. Maklum, keduanya sama-sama berada di peringkat teratas dengan mengoleksi enam poin.



Selain itu, ada laga antara Paris Saint-Germain kontra Napoli. Bagi Les Parisiens, laga ini cukup istimewa karena mereka akan berjumpa dengan pelatih Napoli Carlo Ancelotti. Pelatih asal Italia tersebut sebelumnya pernah membesut PSG.



Ada juga laga menarik lainnya seperti Borusia Dortmund menghadapi Atletico Madrid. Keduanya akan saling memperebutkan kemenangan guna mendapatkan posisi puncak klasemen. Pasalnya, kedua tim sama-sama mengoleksi enam poin.



Jadwal lengkap Liga Champions, Rabu 24 Oktober malam hingga Kamis 25 Oktober dini hari WIB:



Rabu, 24 Oktober

23:55: PSV Eindhoven vs Tottenham Hotspur (live RCTI)

23:55: Club Brugge vs AS Monaco



Kamis, 25 Oktober

02:00: Barcelona vs Inter Milan (live beIN Sports 2)

02:00: PSG vs Napoli

02:00: Borussia Dortmund vs Atletico Madrid

02:00: Liverpool vs Crvena Zvezda

02:00: Galatasaray vs Schalke 04

02:00: Lokomotif Moscow vs Porto



