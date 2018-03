Fakta Menarik Jelang Liverpool vs Porto

Liverpool: Stadion Anfield akan menggelar pertandingan leg kedua babak 16 besar Liga Champions antara Liverpool melawan Porto dini hari nanti. Tim asal Portugal itu akan berusaha keras untuk menggeser satu kaki The Reds yang telah berpijak pada babak perempat final.



Tim tuan rumah unggul jauh untuk melangkah ke babak selanjutnya. Pasalnya, lima gol yang dilesakkan Liverpool di leg pertama tak dapat dibalas satu gol pun oleh Porto.

Untuk menyelamatkan posisinya, tim asuhan Sergio Conceicao terpaksa harus melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Mohamed Salah cs di Estadio do Dragao. Akan tetapi, di atas kertas hal tersebut hampir bisa dibilang mustahil.



Dalam lima pertandingan terakhir di kandang, Liverpool selalu berhasil mencetak gol. Apabila anak-anak asuh Juergen Klopp mampu mencetak gol lagi di pertandingan nanti, maka keadaan akan semakin sulit bagi Porto.



Duel kasta tertinggi sepak bola Eropa ini menyajikan fakta-fakta lainnya yang menarik untuk Anda ketahui. Berikut ini adalah fakta-fakta jelang pertandingan Liverpool vs Porto yang sudah dhimpun oleh tim medcom.id.

- Liverpool belum pernah lolos ke babak 16 besar Liga Champions sejak sembilan tahun lalu. Terakhir kali mereka lolos setelah mengalahkan Real Madrid dengan agregat 5-0 pada musim 2008 -- 2009.- Satu-satunya tim asal Portugal yang berhasil mengalahkan Liverpool di Anfield adalah SL Benfica. Saat itu Benfica menang 2-0 dari The Reds pada Liga Champions musim 2005 -- 2006.- Pertemuan terakhir Liverpool dengan tim Portugal di Anfield adalah dengan SC Braga pada babak 16 besar Liga Europa musim 2010 -- 2011.- Tim asuhan Juergen Klopp itu sebelumnya telah meraih tujuh poin di babak penyisihan grup. Mereka menuai hasil imbang 2-2 melawan Sevilla, menang 3-0 atas NK Maribor, kemudian membantai Spartak Moskow dengan 7-0.- Sebelum ditahan imbang Sevilla, Liverpool selalu memenangi laga kandang di enam laga terakhir kancah turnamen Eropa. The Reds tak terkalahkan pada 13 laga kandang terakhir di kancah turnamen Eropa sejak terakhir dilumat Madrid 0-3 pada 22 Oktober 2014.- Liverpool berhasil memenangi 32 pertandingan leg pertama di seluruh turnamen UEFA.- Sebelum mengalahkan Porto dengan skor 5-0 di leg pertama, Liverpool juga pernah melakukan hal yang sama dua kali pada FC Haka (Finlandia) pada Liga Champions 2001 - 2002 dan KR Reykjavik pada turnamen klub Eropa (Liga Champions) 1964 -- 1965.- Porto telah tiga kali menang dan enam kali kalah pada babak 16 besar Liga Champions. Musim lalu, tim Portugal itu harus tunduk pada babak yang sama oleh Juventus dengan agregat 3-0.- The Dragons belum berhasil menyingkirkan tim asal Inggris dari babak knockout sejak terakhir mengalahkan Manchester United saat masih ditangani Jose Mourinho pada babak 16 besar Liga Champions 2003 -- 2004.- Porto belum pernah menang dari lima pertandingan tandang terakhir melawan klub dari Liga Primer Inggris. Terakhir kali, Leicester City berhasil mengalahkannya 1-0 pada babak penyisihan grup. Porto juga telah kebobolan 13 gol dan tidak mencetak gol pada lima pertandingan tersebut.- Porto hanya berhasil mengumpulkan empat poin di grup G pada babak penyisihan grup. Mereka mengalahkan AS Monaco 3-0, imbang 1-1 dengan Besiktas, dan kalah 3-2 dari RB Leipzig.- Kemenangan melawan Monaco adalah satu-satunya kemenangan tandang Porto dari lima laga terakhir di kacah turnamen Eropa.- Ini adalah pertama kalinya Porto dapat lolos dua kali berturut-turut ke babak 16 besar sejak sebelumnya selalu lolos dari musim 2006 -- 2007 hingga 2009 -- 2010. (UEFA.com)(ASM)