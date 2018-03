Juventus Hanya Butuh Tiga Menit untuk Menang

London: Pelatih Tottenhan Hotspur Mauricio Pochettino menyebut Juventus mempunyai kualitas besar usai menggagalkan timnya melaju ke perempat final Liga Champions musim ini. Ia bahkan menilai Juventus hanya butuh waktu tiga menit untuk merebut kemenangan 2-1 di Stadion Wembley, Kamis 8 Maret.



Bermain 2-2 pada leg pertama, Spurs awalnya mampu membuka gol lewat Son Heung-Min menit ke-39. Namun, tim tamu mampu membalas dengan gol beruntun di babak kedua lewat Gonzalo Higuan ('64) dan Paulo Dybala ('67).

"Juventus hanya butuh tiga menit untuk membobol gawang kami. Mereka memiliki kualitas, jadi jika Anda melakukan kesalahan, mereka akan langsung mencetak gol," ujar pelatih asal Argentina itu kepada BT Sport.

Ia pun mengakui sangat kecewa dengan kekalahan yang dialami Tottenham. Pochettino menilai jika Spurs layak mendapatkan hasil lebih baik setelah mampu menguasai statistik pertandingan dibandingkan Bianconeri.Bagaimana tidak, The Lilywhites tercatat mampu melepaskan 14 tembakan dengan lima kali on target. Sedangkan Juventus hanya meraih lima kali percobaan tembakan dengan satu kali on target.Penguasaan bola pun masih didominasi Tottenham dari tamunya tersebut. Spurs mampu mengamankan 57 persen penguasaan bola, dibandingkan Juventus yang mampu meraih 43 persen."Tentu kami sangat kecewa, tapi ini bagian dari perjalanan untuk tumbuh. Kami mampu menciptakan banyak peluang yang tentunya membuat kami patut meraih hasil lebih," kata Pochettino."Tapi di sepak bola bukan hanya mengacu kepada kelayakan itu. Anda harus mencetak gol dan tidak melakukan kesalahan. Seperti kami, kurang dari tiga menit kami kebobolan dua gol," tutupnya.(REN)