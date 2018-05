Gerrard Sesumbar Liverpool Lebih Mudah Kalahkan Madrid

London: Mantan kapten Liverpool, Steven Gerrard bersyukur Real Madrid lolos ke Liga Champions. Menurutnya, kans Mohamed Salah cs keluar sebagai juara jadi lebih mudah ketimbang berhadapan dengan Bayern Muenchen.



Madrid lolos ke final Champions usai menahan imbang Muenchen dengan skor 2-2 di Santiago Bernabeu pada leg 2 semifinal, Rabu 2 Mei 2018. Hasil tersebut membuat agregat menjadi 4-3 untuk El Real.

Pada semifinal lain, The Reds berpeluang besar mendapatkan tiket partai puncak dari AS Roma. Sebab, di leg pertama anak asuh Juergen Klopp itu unggul telak 5-2.



Klik: Tahan Imbang Muenchen, Real Madrid Lolos Final Liga Champions



Setelah pertandingan Madrid kontra Muenchen berakhir, Gerrard yang ditanya presenter BT Sport, Gary Linekar mengenai keberhasilan Cristiano Ronaldo cs lolos ke final menjawabnya dengan optimisme tinggi. Ia menilai banyak celah yang bisa dimanfaatkan dari Los Blancos.



"Melihat pertandingan dua leg Madrid, saya bersyukur Liverpool bertemu mereka. Liverpool, kita semua tahu kekuatan mereka. Sangat kuat, dan mereka bisa melukai Madrid," ujar Gerrard.



"Raihan luar biasa dari Madrid (lolos final Liga Champions tiga kali beruntun). Tapi pada laga tadi dangat disayangkan, lihat pertahanan mereka diacak-acak lawan," sambungnya.



Ini adalah kali kedua bagi Madrid lolos ke final Champions sebanyak tiga kali berturut-turut. Dalam lima tahun ke belakang, El Real sudah empat kali merasakan partai puncak.



Video: Preview Real Madrid vs Bayern Muenchen (1)