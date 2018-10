Kekalahan dari Liverpool Melecut Performa PSG

Paris: Pelatih Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel, menilai skuatnya berkembang sebagai sebuah tim di setiap pertandingan yang dilakoni. Mantan pelatih Borussia Dortmund tersebut secara spesifik menilai timnya memperlihatkan fokus dan intensitas yang baik ketika meraup delapan kemenangan beruntun di Ligue 1 Prancis dengan mengalahkan Nice 3-0.



Tuchel meyakini PSG harus mengulangi performa serupa saat menjamu Crvena Zvezda dalam lanjutan penyisihan Grup C Liga Champions di Stadion Parc des Princes, Rabu 3 Oktober.

"Saya pikir kami berkembang sebagai tim di setiap laga. Kami kerap merebut bola di area lawan saat melawan Nice dan itu penting, memperlihatkan permainan menekan kami meningkat," kata Tuchel dalam konferensi pers prapertandingan kontra Crvena Zvezda, demikian laman resmi PSG.



"Melawan Nice kami memulai pertandingan dengan fokus dan intensitas yang baik. 20 menit pertama berstandar tinggi. Jelas bagi saya kami harus bermain seperti itu Rabu nanti," ujarnya menambahkan.



Tuchel juga menegaskan bahwa ia tak menyampaikan hal yang sama antara di depan pers dan di ruang ganti selepas pertandingan pertama kala mereka dikalahkan Liverpool dua pekan lalu.



"Setelah pertandingan, pesan utama dalam sesi wawancara tidak sama dengan yang kami sampaikan di ruang ganti. Kami tentu tidak senang atas kekalahan tersebut, terlebih karena kami tidak menampilkan permainan terbaik," katanya.



Kendati demikian, Tuchel mengaku senang dengan reaksi timnya yang bangkit dari kekalahan tersebut dan upaya itu harus berlanjut pada laga nanti. Menurut Tuchel, kekalahan kerap dianggap remeh, padahal banyak pelajaran yang bisa dipetik dari hal tersebut.



"Kadang malah bisa menimbulkan dampak positif. Yang terpenting bagaimana Anda bangkit dari kekalahan itu dan kami melakukannya dengan baik," kata Tuchel.



PSG saat ini berada di dasar klasemen Grup C dengan catatan nirpoin. Sementara calon lawannya Crvena Zvezda sudah mengantongi satu poin ketika bermain imbang dengan Napoli.



