Undian Liga Champions 2018--2019: MU dan Juventus Satu Grup

Monaco: Laga panas dipastikan bakal tersaji sejak babak grup Liga Champions 2018--2019. Dua tim sarat tradisi, Manchester United dan Juventus berada dalam satu grup, yakni Grup H.



Ini akan menjadi momen unik karena mempertemukan Cristiano Ronaldo dengan Man United, yang tak lain adalah klub yang membesarkan namanya di Eropa.

Selain itu, pertarungan kedua tim juga bakal menjadi ajang reuni buat Paul Pogba. Seperti diketahui, gelandang asal Prancis itu pernah berseragam Juventus beberapa musim lalu.



Grup neraka juga tersaji di grup lain, yakni Grup A, B, dan C. Di Grup A, Atletico Madrid tergabung satu grup bersama Borussia Dortmund dan AS Monaco.



Sementara di Grup B, Tottenham Hotspur tak akan mudah lolos ke fase gugur karena mereka berada satu grup dengan FC Barcelona, PSV Eindhoven, dan Internazionale Milan.



Finalis Liga Champions musim lalu, Liverpool, akan dihadang Paris Saint-Germain dan Napoli. Tim asal Serbia, Crvena Zvezda melengkapi Grup C.



Berikut hasil drawing Liga Champions 2018--2019:



