Hasil Undian Perempat Final Liga Champions Sajikan Ulangan Final Musim Lalu

Nyon: Empat pertandingan babak 8 besar Liga Champions 2017--2018 sudah ditentukan. Itu diketahui lewat sesi pengundian yang berlangsung di markas UEFA, Jumat 16 Maret.



Nama Barcelona keluar lebih dulu dalam sesi pengundian. Mereka akan bentrok dengan wakil Serie A Italia, AS Roma. Kedua tim terakhir kali bentrok pada November 2015 lalu.

Sevilla keluar sebagai nama ketiga dalam undian. Tim yang sukses mempermalukan Manchester United itu akan berhadapan dengan Bayern Muenchen.

Sesi pengundian makin menarik dengan keluarnya nama Juventus dan Real Madrid pada pertandingan berikutnya. Dengan begitu, final Liga Champions tahun lalu akan terulang.



Nasib kurang beruntung didapat Liverpool. Mereka akan bentrok dengan Manchester City yang sedang on fire di Liga Primer Inggris.Leg 1 perempat final dijadwalkan berlangsung pada Selasa 3 April mendatang. Sementara itu, leg keduanya akan diputar sepekan kemudian atau tepatnya pada Selasa 10 April.Berikut hasil undian perempat final Liga Champions 2017--2018:Barcelona vs RomaSevilla vs Bayern MuenchenJuventus vs Real MadridLiverpool vs City(KAU)