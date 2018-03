Legenda Liverpool: Semua Tim Takut Bertemu The Reds

Jakarta: Legenda Liverpool Garry McAllister menyatakan bahwa semua tim di Liga Champions takut bertemu dengan The Reds. Itu dia katakan dalam acara LFC World Tour di Jakarta, Kamis 8 Maret siang WIB.



Liverpool berhasil melaju ke babak delapan besar Liga Champions untuk pertama kalinya, sejak terakhir kali pada 2009. Mereka menyingkirkan Porto dengan agregat 5-0 setelah bermain 0-0 pada leg kedua di Anfield, Rabu 7 Maret.

Lawan berat menanti Liverpool di babak delapan besar. Sejauh ini, Real Madrid, Manchester City, dan Juventus sudah memastikan lolos ke babak perempat final. Tiga tim tersebut saat ini adalah klub-klub besar Eropa.



Namun, McAllister jutsru mengatakan tim-tim tersebut saat ini sangat takut jika bertemu Liverpool. Pasalnya, dalam delapan laga di Liga Champions musim ini The Reds sudah mencetak 28 gol.



"Menurut saya, semua tim sekarang pasti berpikir dua kali bertemu Liverpool. Bisa dibilang mereka takut dengan prospek menghadapi Liverpool," ujar McAllister saat ditemui di Mall Taman Anggrek dalam acara LFC World Tour with Standard Chartered, Kamis (8/3/2017).



"Kita tahu, Salah, Firmino, dan Mane sangat luar biasa di lini depan. Mereka menjadi trio menakutkan," lanjutnya.



Sementara itu, McAllister merasa peluang Liverpool untuk meraih gelar Liga Primer Inggris sudah tertutup, karena City sangat hebat. Posisi kedua adalah yang paling mungkin The Anfiedl Gank dapat.



"Peluang untuk juara Liga Primer Inggris praktis tertutup karena City begitu mendominasi. Akan tetapi, posisi kedua saya rasa cukup baik," pungkasnya.









(RIZ)