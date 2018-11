Prediksi Juventus vs Manchester United: Adu Tajam Kedua Sayap

Jakarta: Juventus akan menjamu Manchester United di Allianz Stadium dalam laga keempat fase Grup H Liga Champions, Rabu 8 November dini hari nanti. Pada pertemuan pertama, Bianconeri sukses menang tipis atas The Red Devils dengan skor 1-0 di Old Trafford.



Untuk meraih hasil maksimal, United perlu mewaspadai kombinasi sayap Juve. Apalagi dalam tiga laga terakhirnya, Juve selalu mencetak gol melalui serangan dari sisi sayap, baik kanan maupun kiri.

Keberadaan Cristiano Ronaldo di sisi kiri dan Paulo Dybala di kanan menjadi kunci sukses serangan sayap La Vecchia Signora. Apalagi mereka memiliki pengatur serangan andal dalam diri Miralem Pjanic yang bisa menentukan arah serangan timnya.



Jangan lupakan pula kedua bek sayap Juventus, Joao Cancelo dan Alex Sandro yang rutin membantu serangan. Ditambah lagi dengan kejeniusan pelatih Massimilano Allegri.



Juventus sendiri tidak terpaku pada satu formasi tertentu. Sejauh ini, Allegri telah menerapkan skema andalan 4-3-3, 4-4-2. hingga 3-4-1-2.



Namun bukan berarti Juve tidak memiliki kelemahan. Dengan skema membangun serangan dari kaki penjaga gawang, Juve rentan ketika menghadapi pressing ketat lawan hingga melakukan kesalahan sendiri.



Tapi Allegri bisa menyiasati pressing dengan melepas umpan panjang dengan Mario Mandzukic sebagai ujung tombak. Dengan postur tinggi menjulang, striker berdarah Kroasia itu bisa menjadi alternatif serangan jika lawan menerapkan pressing ketat.



Setali tiga uang, Setan Merah juga kerap memanfaatkan lebar lapangan untuk menembus tembok pertahanan lawan-lawannya. Namun, pelatih Jose Mourinho lebih berhati-hati dengan skema permainannya jika menghadapi tim besar.



Pelatih yang menjuluki dirinya sendiri The Happy One itu lebih sering menunggu dan melancarkan serangan balik jika menghadapi lawan yang dianggap lebih kuat. Pada pertemuan pertama di Old Trafford, United bahkan hanya memiliki 39 persen penguasaan bola.



Duel dini hari nanti di Allianz Stadium akan menjadi ajang adu taktik antara Allegri dan Mourinho. Kedua pelatih memiliki pendekatan serupa, yaitu menyesuaikan skema permainan dengan lawan yang dihadapinya.



Meski memiliki nasib berbeda di liga masing-masing, bukan berarti Juventus bisa menganggap remeh United. The Red Devils memiliki sejarah panjang di Eropa, kendati terkendala inkonsistensi di liga.



Mourinho bisa menerapkan pressing ketat di lini tengah dan mematikan pergerakan Pjanic agar aliran bola ke lini serang Juventus tersendat. Dengan begitu, transisi menyerang Juventus bisa terhambat dan meminimalisir ancaman ke gawang David De Gea.



Prakiraan formasi:

Juventus (4-3-3): Wojciech Szczesny; Joao Cancelo, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Alex Sandro; Sami Khedira, Miralem Pjanic, Rodrigo Bentancur; Paulo Dybala, Mario Mandzukic, Cristiano Ronaldo



Manchester United (4-3-3): David De Gea; Ashley Young, Chris Smalling, Victor Lindelof, Luke Shaw; Ander Herrera, Nemanja Matic, Paul Pogba; Alexis Sanchez, Marcus Rashford, Anthony Martial



Head to head:

Manchester United 0-1 Juventus (Liga Champions 2018--2019)

Juventus 0-3 Manchester United (Liga Champions 2002--2003)

Manchester United 2-1 Juventus (Liga Champions 2002--2003)

Juventus 2-3 Manchester United (Liga Champions 1998--1999)

Manchester United 1-1 Juventus (Liga Champions 1998--1999)



Lima laga terakhir:

Juventus: M, M, M, S, M



Manchester United: M, M, K, S, M



Prediksi medcom.id:

Juventus 60-40 Manchester United



