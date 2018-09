Reaksi Warganet usai Cristiano Ronaldo Diusir Wasit

Jakarta: Nasib sial didapat Cristiano Ronaldo saat menjalani debutnya bersama Juventus di ajang Liga Champions 2018--2019. Dia mendapatkan kartu merah ketika bertandang ke markas Valencia, Stadion Mestalla, dini hari tadi WIB.



Ronaldo diganjar kartu merah pada menit ke-29. Ia terlibat friksi dengan bek Valencia Jeison Murillo. Dalam tayangan ulang, Murillo terjatuh usai disenggol Ronaldo. Kesal dengan sikap diving sang lawan, Ronaldo pun menyentuh kepala Murillo.

Tapi wasit asal Jerman, Felix Brych, yang memang tak melihat insiden tersebut, mencoba berdiskusi dengan asisten wasit yang berada di pinggir gawang. Tanpa ragu, Brych mengeluarkan kartu merah untuk Ronaldo



Akan tetapi, tidak semua pihak setuju dengan keputusan yang dibuat Brych. Sebab dalam video tayangan ulang, Ronaldo terlihat hanya memegang rambut Murillo, tanpa ada maksud menarik bek asal Kolombia tersebut.



Bahkan mayoritas warganet mendukung Ronaldo. Mereka mengritik keputusan wasit yang terlalu gegabah dalam membuat keputusan.



Sebagaian warganet seperti @bx_Juventino mencuit "Ini tidak layak untuk kartu merah. Saya kaget". @dr7n_ "Cristiano Ronaldo mendapat kartu merah untuk ini. Salah satu keputusan terburuk dalam sejarah UCL", @oluprescott11 "Saya hanya berharap kartu merah bisa dibatalkan. Goodluck champ.



Hey, @UEFA, great decision to NOT having VAR in the @ChampionsLeague and @EuropaLeague. The red card given to @Cristiano is just another one in the bag of jokes. Oh, and what the actual fuck do goal-line referees do, can you tell?