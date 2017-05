Statistik Pertandingan Usai AS Monaco - Juventus

Metrotvnews.com, Jakarta: AS Monaco punya tugas berat untuk mendapatkan tiket babak final Liga Champions 2016 -- 2017. Mereka harus unggul lebih dari dua gol di kandang Juventus pada leg kedua 10 Mei nanti.



Sejatinya, AS Monaco bisa mengimbangi permainan Bianconeri. Namun, penyelesaian akhir yang buruk membuat AS Monaco gagal menciptakan gol.

Selain itu, didukung juga oleh kinerja penjaga gawang Juventus, Gianlugi Buffon. Meski tidak muda lagi, ia masih menjadi pilihan pertama Si Nyonya Tua.Monaco yang dimotori pemain muda macam Kylian Mbappe terlihat kesulitan membongkar pertahanan yang dikawal oleh Leonardo Bonucci dkk.Saking solidnya, AS Monaco hanya melakukan enam tendangan ke arah gawang. Sedangkan Juventus, mereka tampil efisien. Dengan kata lain, mereka selalu memanfaatkan situasi yang ada untuk mencetak gol.Berikut statistik kedua tim seperti disadur UEFA:AS MonacoGol: -Tendangan ke arah gawang: 6Sepak pojok: 7Penguasaan bola: 52%Jumlah umpan: 480Kartu kuning: 1Kartu merah: -Pelanggaran: 11Juventus:Gol: 2Tendangan ke arah gawang: 5Sepak pojok: 3Penguasaan bola: 48%Jumlah umpan: 462Kartu kuning: 3Kartu merah: -Pelanggaran: 13(ASM)