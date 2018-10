Chiellini Sebut Publik Italia Cinta Mourinho

Milan: Manajer Manchester United, Jose Mourinho, mendapat banyak kritik pada musim ini. Meski begitu, Giorgio Chiellini selaku bek Juventus mengatakan, masih banyak yang mencintai pria berjuluk The Special One itu di Italia



Tren negatif yang diderita The Red Devils pada awal musim 2018--2019 menimbulkan spekulasi mengenai masa depan Mourinho. Terlebih lagi, dia akan mengawal United kontra Juve di ajang Liga Champions pada Selasa 23 Oktober waktu setempat.

Di bawah asuhan Mourinho, United baru mengantongi satu kemenangan dari enam laga terakhir di semua kompetisi. Meski begitu, Mourinho tidak panik dan tetap menunjukkan optimistis.



Salah satu sikap optimistis itu ia ekspresikan dengan mengacungkan tiga jari di depan para penggemar Chelsea ketika timnya bertanding di Stamford Bridge pada Sabtu 20 Oktober lalu. Saat itu, The Blues menahan imbang United dengan skor, 2-2.



Klik di sini: Menghitung Peluang Indonesia Lolos dari Babak Grup Piala Asia U-19



Mungkin, para penggemar The Blues dianggap telah melupakan jasa Mourinho untuk Chelsea. Makanya dia terpaksa mengacungkan ketiga jari tersebut.



Tapi, Chiellini mengatakan Mourinho akan selalu dihormati di Italia karena pernah sukses bersama Inter Milan. Selama dua tahun melatih Inter, Mourinho mampu membuat Nerazzuri memenangkan dua gelar Seria A Italia.



Walau gaya kepemimpinan Mourinho sempat mengundang kontroversi di Italia. Chiellini mengatakan ia dan rekan-rekan setimnya di Juventus akan selalu respek dan tidak sabar untuk kembali berhadapan dengan tim yang dibesut pelatih berusia 55 tahun tersebut.



"Tentu itu akan menjadi atmosfer fantastis di stadion (Old Trafford) bersejarah ini. Sebab, dia (Mourinho) merupakan pelatih besar yang kami cintai di Italia," kata Chiellini.



"Para penggemar Juve tahu banyak mengenai dia. Namun, kami mencintai Mourinho di Italia karena kesuksesannya," lanjut Chiellini.



Pertemuan terakhir United dengan Juventus terjadi pada fase grup Liga Champions 2002 -- 2003. Saat itu, United mampu menang dengan skor 2-1 di Old Trafford dan kalah di markas Juventus dengan skor 0-3. (Goal)



Video: Preview Manchester United vs Juventus









(KAU)