Data dan Fakta Semifinalis Liga Champions 2017--2018

Jakarta: Real Madrid menjadi klub terakhir yang memastikan diri lolos ke semifinal. Mereka berhasil menang agregat 4-3 atas Juventus, meski pada leg kedua di Santiago Bernabeu takluk 1-3 atas Nyonya Tua.



Dengan demikian empat klub yang lolos selain Madrid adalah Bayern Muenchen (Jerman), AS Roma (Italia), dan Liverpool (Inggris).

Melihat komposisi di atas, berarti semifinalis kali ini berasal dari empat negara berbeda. Ini menjadi nuansa yang segar, mengingat komposisi tersebut terakhir kali dirasakan pada semifinal Liga Champions musim 2009--2010.

And then there were four!



Liverpool ????????????????????????????

Roma ????????

Bayern ????????

Real Madrid ????????



What's your dream #UCL final? pic.twitter.com/zMR3NBpbPf