Cedera Parah, Chamberlain Dipastikan Absen di Piala Dunia

Liverpool: Kemenangan Liverpool atas AS Roma menghadirkan tumbal bagi Raksasa Merseyside itu. Gelandang mereka, Alex Oxlade-Chamberlain, dipastikan mengakhiri musim lebih cepat lantaran mengalami cedera ligamen lutut.



Chamberlain harus ditarik keluar pada menit ke-18. Ketika itu ia berusaha menjegal laju fullback Roma, Aleksandar Kolarov. Tapi lantaran salah bertumpu pemain timnas Inggris itu akhirnya mengalami cedera. Posisinya digantikan Georgino Wijnaldum saat itu.



Oxlade-Chamberlain bukan hanya mengakhiri kompetisi musim lebih cepat, menurut situs resmi Liverpool, ia juga dipastikan absen membela Inggris pada Piala Dunia 2018 yang berlangsung di Rusia.

Tim medis klub belum bisa memprediksi berapa lama pemain berusia 24 tahun itu akan absen. Tapi Liverpool menyebut, Chamberlain akan kembali pada musim mendatang.

"Tingkat cedera yang dialami Chamberlain membuatnya melewatkan sisa kompetisi untuk Liverpool, serta putaran final Piala Dunia bersama Inggris," demikian pernyataan resmi klub.



"Namun, Oxlade-Chamberlain sekarang akan memulai program rehabilitasi agar bisa kembali fit secepat mungkin dan kembali beraksi pada musim depan," sambung pernyataan tersebut.

Dengan kemenangan 5-2 atas Roma, peluang Liverpool dalam mengejar tiket final memang terbuka. Peran Chamberlain mengantar The Reds sejauh ini di Liga Champions juga cukup penting.Pasalnya, usai bergabung dari Arsenal pada bursa transfer musim panas lalu, Chamberlain telah tampil tujuh kali dan telah mencetak dua gol untuk The Reds di pentas tertinggi Benua Biru itu.Sedangkan di level timnas, pemain kelahiran Portsmouth itu sudah tampil sebanyak 338 menit dan menyumbangkan sebiji gol buat Inggris. The Three Lions sendiri akan memainkan laga perdana di fase grup menghadapi Tunisia pada 18 Juni mendatang.(FIR)