Head to head tim di babak perempat final:

Nyon: Hasil undian babak perempat final Liga Champions 2017-2018 menghadirkan sejumlah laga bigmatch. Mulai dari ulangan final musim lalu, hingga tersajinya derby Inggris.



Dalam undian yang digelar UEFA di markasnya, Nyon, Jumat 16 Maret 2018, Juventus ditakdirkan bersua kembali dengan Real Madrid, lawan yang mengubur impian mereka tampil sebagai juara musim lalu. Bianconeri dipaksa menyerah 1-4 pada partai final musim lalu.

Duel kali ini akan jadi pertemuan ke-20 keduanya di pentas Eropa. Dalam 19 pertemuan sebelumnya, Madrid unggul tipis dengan raihan 9 kemenangan, sementara Juve mencatat delapan kali menang atas Los Blancos. Sisa dua laga berakhir imbang.



JUVENTUS Head to Head (19) REAL MADRID 8 Menang 9 2 Seri 2 9 Kalah 8 22 Memasukkan Gol 22 22 Kemasukan Gol 22

LIVERPOOL Head to Head (173) MANCHESTER CITY 84 Menang 44 45 Seri 45 44 Kalah 84 305 Memasukkan Gol 230 230 Kemasukan Gol 305

BARCELONA Head to Head (4) AS ROMA 1 Menang 1 2 Seri 2 1 Kalah 1 8 Memasukkan Gol 6 6 Kemasukan Gol 8

Di Inggris, duel tak kalah seru juga akan tersaji tatkala Liverpool harus bentrok dengan Manchester City. Ini merupakan duel perdana kedua tim di pentas Eropa.Namun, di kompetisi domestik, baik Liverpool dan City sudah 173 kali bentrok. Hasilnya, Liverpool lebih unggul dari City dengan memenangi 84 pertemuan. Termasuk ketika mengalahkan The Sky Blues 4-3 pada pertemuan terakhirnya di pentas Liga Primer Inggris, Januari silam. Kemenangan itu membuat Liverpool jadi satu-satunya tim yang bisa mengalahkan City di Liga Primer Inggris sejauh ini.Pertandingan menarik lainnya melibatkan Barcelona dan AS Roma. Dua klub ini juga punya cerita di Liga Champions. Barca dan Roma sempat bentrok di babak penyisihan grup pada musim 2015--2016.Barca tampil superior kala itu. Kendati sempat ditahan imbang 1-1 pada leg pertama di Olimpico, La Blaugrana menggila di leg kedua dengan menghancurkan Serigala Roma di Camp Nou dengan skor telak 6-1.Meski diunggulkan, namun secara head to head, Roma mampu mengimbangi Barca. Dari empat pertemuan di kancah Eropa, Barca dan Roma sama-sama mencatatkan satu kali menang. Dua sisa berakhir imbang.Terakhir, Bayern Muenchen dianggap tim yang paling beruntung dalam undian kali ini. Die Roten ditakdirkan bersua Sevilla, tim yang dianggap paling lemah dari delapan tim kontestan perempat final.Sama seperti Liverpool dan City, ini akan jadi pertemuan perdana Sevilla dan Muenchen di pentas Eropa. Namun, jika melihat sepak terjang Sevilla saat menyingkirkan Manchester United di babak 16 besar, Muenchen tidak boleh meremehkan tim asal Spanyol ini.Laga leg 1 babak perempat final akan digelar pada 3 dan 4 April 2018. Sementara leg kedua akan dimainkan sepekan berselang. Tim yang disebut lebih dulu akan bertindak sebagai tuan rumah di leg pertama.- Belum pernah bertemu di ajang manapun(ACF)