Tiket Roma vs Liverpool Sudah Ludes Terjual

Roma: Situs AS Roma menyebut tiket pertandingan leg 2 semifinal Liga Champions 2017--2018 kontra Liverpool telah terjual semua secara online.



Pertandingan tersebut digelar pada tanggal 2 Mei 2018 waktu setempat. Leg pertama akan dihelat di Stadion Anfield sepekan sebelumnya.

Sebanyak 22ribu tiket telah terjual. Pihak Roma menyebut total ada 35ribu tiket, di mana sisanya dijual secara offline.



Klik: Arema vs Persib Ricuh, Direktur PT PBB Pastikan Bobotoh Tidak Lancarkan Aksi Balasan



Menurut keterangan Il Romanista, ada 100 suporter yang rela menginap semalaman agar tidak kehilangan tiket offline. Benar saja, tiket langsung habis 30 menit pasca pembukaan penjualan.



Laman resmi Roma meyakinkan agar suporter tak perlu khawatir kehabisan tiket. Official Club Shops masih akan menyediakan tiket secara offline sampai benar-benar habis.



Giallorossi lolos ke semifinal usai mengalahkan Barcelona dengan skor agregat 4-4 (unggul agresivitas gol tandang). Sementara The Reds sukses menggebuk Manchester City 5-1.



Video: Ini Stadion Paling Unik yang Menjadi Venue PD 2018







(ACF)