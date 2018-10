Neymar Gemilang, PSG Pesta Gol ke Gawang Crvena Zvezda

Paris: Paris Saint Germain (PSG) tampil ganas saat menjamu Crvena Zvezda (Red Star Belgrade) pada lanjutan Liga Champions 2018--2019, Rabu 3 Oktober. Tak tanggung-tanggung, Neymar da Silva dan kawan-kawan mencukur klub raksasa Serbia itu dengan skor mencolok 6-1.



Pendukung PSG di Parc des Princes langsung bergemuruh saat laga memasuki pertengahan babak pertama, tepatnya pada menit ke-20. Neymar da Silva sukses mencetak gol lewat tendagan bebas untuk membawa PSG unggul 1-0.

Setelah gol tersebut, PSG kian tak terbendung. Tim besutan Thomas Tuchel berhasil menambah tiga gol hingga peluit akhir babak pertama berbunyi.



Gol kedua PSG datang dua menit berselang. Neymar sukses menggandakan keunggulan PSG usai memainkan umpan satu dua dengan Kylian Mbappe di kotak penalti Red Star. Skor berubah menjadi 2-0.



Menit ke-31, giliran Edinson Cavani yang mencatatkan namanya di papan skor. Menerima umpan Angel Di Maria di kotak penalti, tembakan jarak dekat Cavani membentur pemain belakang Red Star sehingga tak mampu dibendung kiper Red Star, Milan Borjan.



Keperkasaan PSG di paruh pertama ditutup lewat aksi Di Maria. Berawal dari kerja sama Adrien Rabiot dan Thomas Meunier, Di Maria hanya tinggal menyambar bola di muka gawang untuk membawa PSG unggul 4-0 di interval pertama.



Selepas jeda, gelombang serangan PSG kembali datang. Beberapa kali peluang emas didapat tuan rumah lewat aksi Neymar, Mbappe dan Cavani, namun belum menemui sasaran.



PSG kian berjaya setelah Mbappe sukses memperbesar keunggulan PSG menjadi 5-0 berkat golnya pada menit ke-70 usai memanfaatkan umpan Juan Bernat Velasco.



Tim tamu berhasil memperkecil ketinggalan empat menit berselang. Gol dicetak oleh Marko Marin yang sukses menyambar bola Lorenzo Leroy Ebecilio, skor berubah menjadi 5-1.



PSG akhirnya melengkapi pesta golnya di pertandingan ini lewat hattrick Neymar. Untuk kali kedua, Neymar membuat Milan Borjan tidak berkutik untuk menahan tembakan bebasnya yang mengarah tepat ke pojok gawang. Gol kedua Neymar dari tendangan bebas menutup pesta PSG dengan skor 6-1.



Hasil ini adalah kemenangan perdana PSG di ajang Liga Champions 2018--2019, di mana pada pertandingan sebelumnya mereka harus mengakui keunggulan Liverpool dengan skor 3-2.



Tambahan tiga poin ini membuat PSG untuk sementara menggeser Liverpool di puncak klasemen Grup C. Namun, The Reds bisa kembali merebut singgasana klasemen andai meraih kemenangan di kandang Napoli.



Susunan pemain Paris Saint-Germain vs Crvena Zvezda



Paris Saint-Germain: Alphonse Areola, Presnel Kimpembe, Thiago Silva, Juan Bernat, Thomas Meunier, Adrien Rabiot, Marco Verratti, Edinson Cavani, Angel Di Maria, Kylian Mbappe, Neymar Junior



Crvena Zvezda: Milan Borjan, Milos Degenek, Vujadin Savic, Milan Rodic, Filip Stojkovic, Goran Causic, Nenad Krsticic, Branko Jovicic, Veljko Simic, Marko Marin, El Fardou Ben Nabouhane.



(ACF)