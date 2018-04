Heynckes Enggan Pusingkan Kutukan Klub Spanyol

Sevilla: Bayern Muenchen seakan memiliki kutukan saat menghadapi Klub-klub Spanyol di Liga Champions dalam empat musim terakhir. Dalam periode tersebut, Die Roten selalu bisa disingkirkan oleh klub-klub asal negeri Matador itu.



Real Madrid menjadi klub paling banyak menyingkirkan Muenchen. Total, sudah dua kali Los Blancos mengalahkan Die Roten.

Pertama, Madrid mampu menyingkirkan Muenchen pada semifinal musim 2013--2014. Ketika itu, The Bavarians dikalahkan Madrid dengan agregat 0-5. Kemudian, Muenchen kembali ditaklukkan Madrid dengan agregat 6-3 pada perempat final musim 2016--2017.



Baca: Jadwal Siaran Langsung Sevilla vs Muenchen dan Juve vs Madrid



Klub-klub lainnya yang berhasil menaklukkan Muenchen adalah Barcelona dan Atletico Madrid. El Barca mampu mengalahkan Muenchen dengan agregat 5-3 pada semifinal Liga Champions musim 2014--2015. Sementara itu, Muenchen juga pernah disingkirkan Atletico di semifinal, semusim berikutnya.



Kendati begitu, catatan tersebut tak membuat pelatih Muenchen Jupp Heynckes takut untuk menghadapi tim-tim Spanyol. Termasuk saat menghadapi Sevilla pada perempat final Liga Champions musim ini.



Sebab, Heynckes juga pernah membawa Muenchen menaklukkan Madrid pada musim 2011--2012 dan Barcelona pada musim 2012--2013.



"Pada 2012, Muenchen pergi ke Madrid dan mengalahkan mereka. Musim berikutnya, dengan segala hormat kepada Barcelona, yang sudah mencatatkan sejarah besar dalam Eropa baru-baru ini, kami pun bisa mengalahkan mereka di kandang dengan skor 4-0 dan 3-0 di Camp Nou (musim 2012--2013)," ujar Heynckes.



Baca: Allegri Sebut Dybala akan Menjadi Momok untuk Madrid



"Itu hanya menunjukkan setiap tahun, situasi selalu berbeda dan statistik empat musim terakhir tidak relevan dengan pertandingan melawan Sevilla," tambahnya.



"Kami sangat menghormati Sevilla. Mereka mungkin tidak sepopuler beberapa tim lain dalam kompetisi. Tetapi, mereka sangat kuat," tutur Heynckes.



Muenchen dijadwalkan akan bertandang ke markas Sevilla terlebih dahulu pada leg pertama perempat final, Rabu 4 April dini hari WIB. Kemudian, mereka akan menjamu Sevilla pada leg kedua, 12 April. (Soccerway)





Video: Persela Kontra Persebaya Berakhir Imbang 1-1









(PAT)