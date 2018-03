Montella tak Ingin Euforia Kemenangan atas MU Terganggu

Manchester: Pelatih Sevilla, Vincenzo Montella, lebih tertarik merayakan kemenangan atas Manchester United ketimbang memikirkan lawan selanjutnya di perempat final Liga Champions 2017--2018. Menurutnya, prestasi bisa mengalahkan Setan Merah sudah sangat membanggakan.



"Saya sangat-sangat bahagia. Sungguh luar biasa bisa menang di stadion yang sangat spesial ini dan untuk pertamakalinya juga dalam 60 tahun belakangan ini kami bisa ke perempat final," kata Montella seusai laga.

Sevilla menaklukkan MU dengan skor 2-1 pada leg 2 babak 16 besar Liga Champions, Rabu 14 Maret. Kemenangan tipis sudah cukup untuk membawa Sevilla ke perempat final karena keduanya sempat bermain imbang tanpa gol pada leg 1 di Spanyol.

Sepasang gol kemenangan Sevilla dicetak Wissam Ben Yedder pada menit ke-74 dan ke-78. Kontribusi itu sungguh luar biasa karena Yedder sendiri baru masuk untuk menggantikan Luis Muriel pada menit ke-74.Montella tentu senang atas tren positif yang didapat timnya. Terlebih lagi, Los Palanganas--julukan Sevilla belum pernah melangkah ke perempat final lagi semenjak tahun 1958. Tak heran jika akhirnya, ia tidak memusingkan lawan Sevilla selanjutnya."Semuanya adalah lawan yang sulit. Saya pikir bakal sulit untuk mengejar Valencia maupun melangkah ke final. Sekarang, masih ada dua babak lagi sebelum ke final, jadi mari bicara tentang perempat final sebelum membicarakan final," ujar Montella."Saya tidak memikirkan siapa lawan kami selanjutnya. Bisa saja itu tim dari Italia atau dari manapun. Saya hanya ingin menikmati momen ini," tambahnya.Selain Sevilla, terdapat lima tim lainnya yang sudah memastikan diri ke semifinal. Mereka semua adalah Juventus, Manchester City, Liverpool, Real Madrid dan AS Roma.Dua tiket perempat final lainnya masih diperebutkan dalam laga Besiktas vs Bayern Muenchen dan Chelsea vs Barcelona. Kedua laga tersebut dijadwalkan berlangsung pada Kamis 15 Maret dini hari WIB.Jika slot perempat final sudah terisi semua, biasanya akan dilakukan pengundian tim peserta pada Jumat 16 Maret mendatang. Sesi pengundiannya itu sendiri terselenggara di markas UEFA yang berada di Nyon, Swiss. (soccerway)(KAU)