Liverpool Takluk di Kandang Red Star

Belgrade: Liverpool harus mengakui keunggulan Crvena Zvezda (Red Star Belgrade) pada laga keempat Grup C Liga Champions di Stadion Rajko Mitic, Belgrade, Selasa 6 November. Pada laga itu The Reds takluk dua gol tanpa balas dari tuan rumah.



Menjadi tim tamu tak membuat Liverpool di bawah tekanan. Mereka justru mampu menggempur pertahana Red Star di 10 menit awal lewat kans Mohamed Salah dab Daniel Sturridge.

Namun, memasuki 15 menit jalannya pertandingan tim tuan rumah mulai keluar dari tekanan. Beberapa kali aksi Marko Marin sempat merepotkan pertahanan Liverpool.



Pada menit ke-22 Red Star berhasil mencuri gol lewat sepakan sudut Marko Marin yang sukses diselesaikan dengan sempurna oleh Milan Pavkov. Skor berubah menjadi 1-0.



Gol tersebut membuat semangat tim tuan rumah semakin meningkat. Alhasil, Red Star berhasil memperbesar keunggulan menjadi 2-0 sembilan menit kemudian.



Lagi-lagi gol dicetak oleh Milan Pavkov. Pemain berusia 24 tahun itu sukses melesatkan tendangan keras dari luar kotak penalti dan mulus masuk ke gawang Allison.



Liverpool coba membalas perlakuan tuan rumah, tetapi aksi Mohamed Salah dan Sadio Mane berhasil ditahan barisan belakang lawan dengan mudah. Skor 2-0 untuk keunggulan Red Star bertahan hingga babak pertama usai.



Klik di sini: Latihan Terakhir Timnas Indonesia Jelang Kontra Singapura



Selepas jeda, Liverpool langsung memberikan tekanan untuk tuan rumah. Beberapa kali peluang emas didapat tim tamu lewat aksi Mohamed Salah dan Sadio Mane, namun belum menemui sasaran.



Liverpool benar-benar mengurung pertahanan Red Star. Bahkan seluruh pemain The Reds berada di area permainan tuan rumah. Mereka benar-benar mengincar gol pertama mereka malam ini.



Bola berputar di depan kotak penalti tuan rumah, Liverpool masih kesulitan menemukan celah. Umpan silang Robertson yang membentur Ben juga masih mampu dihadang oleh mistar gawang.



Menit ke-70 dua kali kesempatan didapatkan Salah secara beruntun. Tembakan pertamanya di tepi kotak penalti berhasil ditepis keluar oleh Borjan. Kemelut dari sepakan sudut juga kembali mengarah kepada Salah, tetapi kali ini tembakannya membentur tiang gawang.



Jelang menit-menit akhir pertandingan Liverpool terus berusaha menghadirkan gol. Namun solidnya pertahanan Red Star membuat skor tidak berubah hingga peluit panjang dibunyikan. Skor 2-0 untuk kemenangan tuan rumah tidak berubah.



Kegagalan meraih poin tak memengaruhi posisi Liverpool di puncak klasemen Grup C dengan 6 poin. Sementara itu, Crvena Zvezda masih berada di juru kunci lewat perolehan 4 poin.



Dua penghuni Grup C lainnya, yakni Napoli dan Paris Saint-Germain baru akan bermain sesaat lagi di Stadion San Paolo, Naples.



Susunan pemain Crvena Zvezda vs Liverpool:



Crvena: Milan Borjan, Milan Rodic, Milos Degenek. Vujadin Savic, Filip Stojkovic (59 M Gobeljic), Duaan Jovancic, Nenad Krsticic (Branko Jovicic), Ben Nabouhane, Marko Marin, Slavoljub, Milan Pavkov.



Liverpool: Alisson Becker; Trent Alexander-Arnold (46 Gomez), Joel Matip, Virgil van Dijk, Andrew Robertson; James Milner, Georginio Wijnaldum, Adam Lallana; Mohamed Salah, Daniel Sturridge (46 Roberto Firmino), Sadio Mane.



Video: Masyarakat Antusias Sambut Piala AFF 2018









(RIZ)