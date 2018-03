Jakarta: Tiga pertandingan top Eropa siap tersaji pada Kamis 15 Maret dini hari WIB. Dua di antaranya berasal dari Liga Champions, dan satu sisanya dari Serie A Italia.



Juventus kontra Atalanta akan memainkan satu-satunya laga dari Serie A Italia. Laga tersebut cukup krusial karena Bianconeri belum aman di puncak klasemen sementara.

Juventus sedang berada di puncak klasemen dengan koleksi 71 poin. Mereka hanya berselisih satu poin saja dengan Napoli berada di urutan dua.



Atalanta sendiri bukan tim lemah dan tentu ingin mengejar kemenangan. Sebab, tambahan tiga poin itu bisa mereka gunakan untuk menggeser Sampdoria di posisi tujuh.



Liga Champions memang bakal memainkan dua laga pada dini hari nanti. Namun, pertandingan yang tergolong krusial hanya Barcelona kontra Chelsea.



Barcelona dan Chelsea sedang imbang lantaran leg 1 yang berlangsung di Stamford Bridge berakhir dengan skor sama kuat, 1-1. Adanya hasil tersebut diyakini bakal membuat keduanya bertanding sengit.



Sebelum Barcelona dan Chelsea saling "bunuh", terdapat laga Besiktas vs Bayern Muenchen. Namun, Muenchen sedang di atas angin karena mampu menang 5-0 pada leg 1.



Berikut jadwal pertandingan top Eropa dini hari nanti:



Liga Champions

00.00 WIB: Besiktas vs Bayern Muenchen

02.45 WIB: Barcelona vs Chelsea (Live SCTV)



Serie A Italia

00.00 WIB: Juventus vs Atalanta





