Zidane Frustrasi dengan Kehebatan Manuel Neuer

Metrotvnews.com, Muenchen: Zinedine Zidane mengatakan dirinya merasa sedikit kecewa Real Madrid tidak bisa mengalahkan Bayern Muenchen dengan selisih gol yang lebih besar dalam leg pertama perempat final Liga Champions, Kamis 13 April dini hari WIB. Ia frustrasi dengan kegemilangan Manuel Neuer.



Dua gol dari Cristiano Ronaldo membawa Madrid membatalkan gol pembuka Bayern yang dicetak oleh Arturo Vidal dan mengklaim kemenangan 2-1 yang berharga di Allianz Arena.

6 – Since lifting the trophy in 2013, Bayern lost 6 of their 21 knockout games in the #UCL – 5 of them against Spanish opponents. Nemesis. pic.twitter.com/6wtc7KJAft