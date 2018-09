Menanti Debut Coutinho Bersama Barcelona di Liga Champions

Barcelona: Philippe Coutinho bakal debut di Liga Champions bersama Barcelona. Playmaker 26 tahun itu diperkirakan akan turun pada laga kontra PSV Eindhoven, Rabu 19 September dini hari nanti.



Sejak diboyong dengan transfer 142 juta poundsterling (Rp2,7 triliun) oleh Barcelona pada Januari 2018, Coutinho belum mencicipi rumput Liga Champions. Padahal, saat itu sedang paruh musim dan Liga Champions 2017--2018 masih berjalan.

Hal itu disebabkan nama Coutinho sudah terdaftar sebagai pemain Liverpool untuk Liga Champions sejak awal musim 2017 -- 2018. Kontribusi lima gol dalam lima laganya pada paruh pertama juga sempat membantu Liverpool lolos fase grup sebagai juara grup.

