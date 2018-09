Jadwal Siaran Langsung Matchday 1 Liga Champions Pekan Ini

Jakarta: Peluit pertama ajang Liga Champions 2018--2019 akan resmi ditiup tengah pekan ini. Sebanyak 16 pertandingan akan dihelat mulai Selasa 18 September malam hingga Kamis 19 September dini hari WIB.



Namanya juga kompetisi terbaik Eropa yang diikuti tim-tim terbaik di tiap negaranya, matchday 1 atau pekan pertama Liga Champions musim ini akan langsung menyajikan sejumlah pertandingan akbar.

Dimulai dari Selasa malam, Inter Milan yang terakhir kali tampil di Liga Champions tujuh tahun silam (musim 2011--2012), harus langsung menghadapi lawan tangguh. Pasukan Luciano Spalletti dijadwalkan menjamu Tottenham Hotspur, klub yang musim lalu berhasil lolos ke babak 16 besar.



RCTI

Inter dan Spurs tergabung di Grup B. Mereka harus bertarung melawan klub raksasa La Liga Spanyol Barcelona dan PSV Eindhoven yang akan bentrok di matchday perdana.Duel sengit lain akan tersaji pada Rabu dini hari. Bertempat di Stadion Anfield, finalis musim lalu Liverpool akan kedatangan kiper kawakan Gianluigi Buffon yang kali ini berkostum Paris Saint Germain. Selain Liverpool dan PSG, kontestan lain yang juga akan bersaing di Grup C adalah Napoli besutan Carlo Ancelotti dan pimpinan klasemen sementara Liga Serbia, Crvena Zvezda.Tak hanya Liverpool, sang juara bertahan Real Madrid juga harus melakoni partai berat di laga perdana Grup G. El Real yang kini tak lagi dipimpin Zinedine Zidane dan baru saja ditahan imbang 1-1 Athletic Bilbao di La Liga, akan menjamu AS Roma, klub yang menyingkirkan Barcelona di perempat final musim lalu.Jika Madrid harus berhadapan dengan klub Italia, maka, Cristiano Ronaldo yang baru memutuskan hengkang ke Italia bersama Juventus, harus langsung kembali ke Spanyol.CR7 akan memulai petualangannya bersama Bianconeri di pentas Eropa dengan menyambangi Stadion Mestalla, markas Valencia di Grup H. Kubu El Che pantas berhati-hati kepada Ronaldo. Sebab, selain baru saja membuka kran golnya dengan mencetak brace melawan Sassuolo di Serie A, Ronaldo hampir selalu jadi momok buat Valencia. Statistik mencatat, Ronaldo mengemas 15 gol dari total 18 kali bermain melawan Valencia.Yang menarik, di musim ini Ronaldo harus kembali bernostalgia dengan mantan klubnya, Manchester United yang juga tergabung di Grup H. Di matchday pertama nanti, MU besutan Jose Mourinho akan bertandang ke markas Swiss, Young Boys.23:55 WIB - (Grup B): Barcelona vs PSV Eindhoven --23:55 WIB - (Grup B): Inter Milan vs Tottenham Hotspur02:00 WIB - (Grup A): Club Brugge vs Borussia Dortmund02:00 WIB - (Grup A): AS Monaco vs Atletico Madrid02:00 WIB - (Grup C): Liverpool vs PSG --02:00 WIB - (Grup C): Crvena Zvezda vs Napoli02:00 WIB - (Grup D): Galatasaray vs Lokomotiv Moskva02:00 WIB - (Grup D): Schalke 04 vs Porto23:55 WIB - (Grup E): Ajax Amsterdam vs AEK Athens --23:55 WIB - (Grup F): Shakhtar Donetsk vs Hoffenheim02:00 WIB - (Grup E): Benfica vs Bayern Muenchen02:00 WIB - (Grup F): Manchester City vs Olympique Lyonnais02:00 WIB - (Grup G): Real Madrid vs AS Roma --02:00 WIB - (Grup G): Viktoria Plzen vs CSKA Moskow02:00 WIB - (Grup H): Young Boys vs Manchester United02:00 WIB - (Grup H): Valencia vs Juventus(ACF)