Zidane, Buffon dan Akhir Pahit sang Legenda?

Jakarta: Sebagai pesepak bola profesional dan terkenal, mengakhiri karier dengan manis menjadi impian mereka. Apalagi bisa mengakhirinya dengan merebut trofi yang belum pernah dirasakan sebelumnya.



Sayangnya, impian tersebut seakan menjauh dari hadapan Gianluigi Buffon. Pada usia senjanya, Buffon belum juga mengakhiri rasa penasarannya selama tampil di Liga Champions. Jadi juara!

Portiere yang telah menginjak usia 40 tahun itu sebenarnya punya kesempatan merebut trofi si Kuping Besar sebanyak tiga kali. Diawali ketika Juve bertemu AC Milan pada final 2002--2003.



Ketika itu Juve harus rela melihat Milan mengangkat trofi keenam sepanjang mengikuti Liga Champions. Bianconeri takluk lewat drama adu penalti.

Gianluigi Buffon has played his final match in the Champions League.



117 appearances

50 clean sheets



Not the end anyone wanted. pic.twitter.com/UdbluxGeff