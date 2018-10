Prediksi Shakhtar Donetsk vs Manchester City: Bertarung di Pinggir Lapangan

Kharkiv: Manchester City akan bertandang ke Stadion Metalist, markas sementara Shakhtar Donetsk, Rabu, 24 Oktober, dini hari nanti dalam laga ketiga babak grup Liga Champions. Meski Shakhtar bertindak sebagai tuan rumah, City tetap diunggulkan untuk meraih poin penuh di Ukraina.



Duel dini hari nanti dipastikan akan berlangsung seru. Pasalnya kedua tim sama-sama tim besar di liga masing-masing dan saat ini keduanya sama-sama memimpin klasemen sementara.

Selain itu, kedua tim memiliki gaya main yang serupa. Mereka gemar menguasai bola dan memindahkan bola dari sisi ke sisi dengan cepat untuk membongkar pertahanan lawan masing-masing. Kedua tim memiliki pola menyerang yang sama, yaitu melalui sayap, terutama sayap kiri. Kedua tim juga mengandalkan penguasaan bola, City rata-rata menguasai bola hingga 65,3 persen dan Shakhtar menguasai bola hingga 55,9 persen.



Selain itu, kedua tim juga sama-sama gemar menekan sejak daerah pertahan lawan. Karenanya kedua pelatih sama-sama menerapkan garis pertahanan tinggi hingga mendekati garis tengah lapangan.



Tapi tampaknya Paulo Fonseca, pelatih Shakhtar, tidak akan memaksakan anak-anak asuhnya untuk meladeni permainan terbuka City. Pasalnya, City memiliki pemain-pemain yang kualitasnya bisa dikatakan satu tingkat di atas Shakhtar. Karena itu, besar kemungkinan Fonseca akan menerapkan garis pertahanan rendah dan mengandalkan serangan balik melalui kedua sayap.



Skema serangan balik melalui kedua sayap melawan The Citizens akan menguntungkan Kroty, julukan Shakhtar. Pasalnya, Pep Guardiola sering menginstruksikan kedua bek sayapnya untuk mendekat ke tengah lapangan agar gelandang bertahan City, pos yang biasa ditempati Fernandinho, tidak kewalahan ketika berduel di lini tengah. Selain itu, kedua bek sayap City tidak segan untuk menyisir area pinggir lapangan untuk membantu penyerang sayap yang biasanya menusuk ke dalam.



Kroty biasanya menggunakan formasi 4-2-3-1, tapi mereka bisa mengubahnya menjadi 4-3-3 untuk memperkuat lini tengah dan melindungi barisan pertahanan. Selain itu, Fonseca bisa memanfaatkan kecepatan trisula lini serangnya untuk merepotkan pertahanan City yang digalang Vincent Kompany dan kawan-kawan.



Penempatan tiga gelandang tengah oleh Shakhtar setidaknya bisa menghambat progresi serangan The Sky Blues. Dengan menjaga ketat gelandang kreatif City, Fernandinho akan kesulitan mengalirkan bola sendirian dan penyerang tengah Shakhtar bisa memberikan tekanan kepada Fernandinho untuk semakin merepotkan City.



Kendati City sering memanfaatkan sayap mereka untuk menyerang, kekuatan utama The Citizens adalah gelandang kreatif mereka. Berperan sebagai pengatur serangan, Kevin De Bruyne, Bernardo Silva, hingga David Silva adalah pemain yang diandalkan Guardiola untuk membongkar pertahanan lawan agar sayap City bisa mendapat ruang untuk menusuk ke jantung pertahanan.



Prakiraan susunan pemain:

Shakhtar Donetsk (4-3-3): Andriy Pyatov; Bogdan Butko, Sergiy Kryvtsov, Yaroslav Rakytskyi, Ismaily; Alan Patrick, Taras Stepanenko, Maycon; Wellington Nem, Junior Moraes, Fernando



Manchester City (4-3-3): Ederson; Kyle Walker, Vincent Kompany, Aymeric Laporte, Benjamin Mendy; Kevin De Bruyne, Fernandinho, Bernardo Silva; Raheem Sterling, Gabriel Jesus, Leroy Sane.



Statistik pertemuan terakhir kedua tim:

Shakhtar Donetsk 2-1 Manchester City (babak grup Liga Champions 2017--2018)

Manchester City 2-0 Shakhtar Donetsk (babak grup Liga Champions 2017--2018)



Prediksi medcom.id:

Shakhtar Donetsk 40-60 Manchester City



