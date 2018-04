Hasil Lengkap Perempat Final Leg I Liga Champions dan Liga Europa

Jakarta: Leg pertama perempat final Liga Champions dan Liga Europa sudah selesai dihelat. Tim yang diunggulkan menang meraih hasil positif.



Di pentas Liga Champions, Real Madrid tampil gemilang di kandang Juventus. Tanpa ampun, Madrid mencukur tuan rumah dengan skor 3-0. Kala itu, Cristiano Ronaldo menjadi momok dengan memborong dua gol. Gol kedua tercipta lewat aksi akrobatik.

Lalu, Bayern Muenchen mencuri kemenangan di markas Sevilla yang terkenal angker -Ramon Sanchez Pizjuan-. Die Roten unggul tipis 2-1 dan hasil itu membuka peluang FC Hollywood ke semifinal.

Hasil tak kalah penting juga diraih Barcelona. El Barca sesuai prediksi menyudahi perlawanan AS Roma. Blaugrana menang besar dengan kedudukan 4-1.Pertandingan Derby Inggris, Liverpool tampil superior atas Manchester City. The Reds menang dengan skor mencolok 3-0! Hasil itu membuat langkah The Citizens kian sulit ke semifinal.Berlanjut ke Liga Europa, wakil Inggris Arsenal menang mudah atas CSKA Moscow. Skuat polesan Arsene Wenger mencukur wakil Rusia dengan skor 4-1. Pun begitu Atletico Madrid yang menumbangkan Sporting Lisbon 2-0.Berikut ini hasil lengkap leg pertama perempat final Liga Champions dan Liga Europa:Liga ChampionsJuventus 0 – 3 Real MadridSevilla 1 – 2 Bayern MuenchenBarcelona 4 – 1 AS RomaLiverpool 3 – 0 Manchester CityLiga EuropaArsenal 4 – 1 CSKA MoscowRB Leipzig 1 – 0 Olympique MarseilleAtletico Madrid 2 – 0 Sporting LisbonLazio 4 – 2 Salzburg(ASM)