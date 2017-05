Dwigol Gonzalo Higuain buat AS Monaco tak Berdaya

Metrotvnews.com, Monaco: AS Monaco harus menelan pil pahit lantaran dikalahkan Juventus pada leg pertama semifinal Liga Champions 2016 -- 2017 di Stade Louis II, Kamis 4 Mei dini hari WIB. Juventus unggul dengan kedudukan 2-0.



Secara penguasaan bola, AS Monaco sebetulnya mendominasi. Namun, gara-gara tidak bisa menyelesaikan peluang dengan sempurna, maka AS Monaco urung menciptakan gol.

Striker AS Monaco, Kylian Mbappe membuka peluang emas pada menit 16. Mendapatkan umpan silang, Mbappe langsung menyambar bola. Beruntung, Gianluigi Buffon masih sigap menghalau bola.Juventus bermain lebih tenang. Mereka tidak ingin langsung menekan jantung pertahanan AS Monaco. Namun, mereka mencoba untuk melihat celah pertahanan AS Monaco lalu menyerang dengan cepat.



Terbukti, pada menit 29 Gonzalo Higuain mampu mengoyak gawang AS Monaco. Memanfaatkan umpan Dani Alves, Higuain langsung melepaskan bola dan mengubah skor menjadi 1-0.



Setelah gol tersebut, AS Monaco kian bersemangat mengejar skor. Akan tetapi, sampai turun minum, keunggulan Juventus tetap bertahan.



Memulai babak kedua, Juventus justru menambah pundi-pundi golnya. Higuain kembali menjadi momok menakutkan setelah memanfaatkan umpan Dani Alves. Sontekannya mampu membawa Juventus unggul pada menit 59.



Dan sampai pertandingan usai, skor 2-0 tetap bertahan. Keduanya dijadwalkan kembali bersua pada leg kedua 10 Mei.



Susunan Pemain:

AS Monaco: Subasic, Glik, Sidibe, Fabinho, Jemerson, Dirar, Bakayoko, Lemar, Silva, Falcao, Mbappe



Juventus: Buffon, Barzagli, Alves, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro, Marchisio, Pjanic, Higuain, Mandzukic, Dybala



Video: Ronaldo Kirim Isyarat Kepada Fans Lewat Selebrasi Gol

(ASM)