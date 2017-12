Kane: Spurs tak Takut Meski Bersua Juventus

London: Penyerang Tottenham Hotspur Harry Kane, mengungkapkan kalau dirinya akan memberikan yang terbaik untuk Tottenham di babak 16 besar Liga Champions. Menurutnya, Tottenham tidak gentar meski harus melawan tim besar, seperti Bayer Muenchen atau Juventus.



Tim asuhan Mauricio Pochettino ini maju ke fase knock out sebagai juara Grup H, di atas Real Madrid dan Borussia Dortmund. Spurs mencatat lima kali kemenangan, sekali imbang dan mengoleksi 16 poin.

Tottenham bisa menghadapi juara Jerman, Bayer Muenchen atau raksasa Italia, Juventus di babak 16 besar. Sementara, Sevilla, Porto, Basel dan Shakhtar Donestsk kemungkinannya juga bisa betemu Lilywhites, julukan untuk Spurs.

"Ketika kami berada di grup yang kami hadapi dengan Real Madrid dan Dortmund dan kami telah melakukannya sebaik yang kami miliki, saya tahu banyak orang mengatakan bahwa kami tidak takut pada siapapun. Tapi melangkah jauh di Liga Champions, Anda harus bermain dengan tim terbaik di Eropa, sehingga kami akan melihat siapa yang kami lawan, "kata Kane, serti dilansir Soccerway, Senin (11/12/2017)

"Ini akan seru dan kemudian kita akan pergi dari sana dan melihat seberapa jauh kita bisa masuk dalam kompetisi,"lanjutnya"Saya pikir, pertama adalah mencoba dan melewati dan menyelesaikan poin terbanyak dari semua tim di keseluruhan babak penyisihan grup cukup mengesankan. Itulah bentuk yang harus kami tunjukkan di setiap pertandingan," tambahanya.Adapun drawing babak 16 besar Liga Champions akan dilakukan di Kota Nyon, Swiss, Senin 11 Desember 2017 pukul 18:00 WIB. Hasil undian pun mempertemukan Spurs dengan raksasa Italia, Juventus.Berikut hasil undiannya:Juventus vs Tottenham HotspurFC Basel vs Manchester CityFC Porto vs LiverpoolSevilla vs Manchester UnitedReal Madrid vs PSGShakhtar Donetsk vs AS RomaChelsea vs BarcelonaBayern Muenchen vs Besiktas(RIZ)