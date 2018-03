Menunggu Kejutan Chelsea di Camp Nou

Barcelona: Legenda Chelsea Gianfranco Zola sadar Barcelona merupakan tim yang sulit dikalahkan di markas sendiri, Stadion Camp Nou. Namun, ia percaya mantan klubnya bisa memberikan perlawanan kepada Barcelona pada leg kedua babak 16-besar Liga Champions 2017--2018, Kamis 15 Maret.



Materi skuat menjadi alasan Zola yakin Chelsea bisa merepotkan Barcelona. Menurutnya, Chelsea memiliki pemain-pemain yang tak kalah hebat dari El Barca.

"Memang, tidak akan mudah bermain di Barcelona. Ini adalah pertandingan sulit. Tetapi, Chelsea adalah tim kuat. Mereka memiliki pemain-pemain bagus," ujar Zola.



"Saya pikir mereka bisa mengejutkan Barcelona. Mereka memiliki kemampuan untuk melakukan itu. Chelsea memiliki tipe pemain yang bisa mematikan pemain Barcelona. Jadi, menurut saya, Chelsea masih berpeluang lolos," lanjutnya.



Chelsea sebetulnya mampu merepotkan Barcelona di Camp Nou dalam lima pertandingan terakhir di Liga Champions. Dari total pertemuan itu, The Blues mampu menahan imbang Barcelona dan baru menelan satu kali kekalahan.



Satu-satunya kekalahan Chelsea terjadi pada musim 2004--2005. Ketika itu, The Blues kalah dengan skor 1-2 pada leg pertama babak 16-besar. (Soccerway)





