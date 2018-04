Prediksi Ropan: Liverpool, Barcelona, Muenchen dan Madrid Sulit Dibendung

Peluang Liverpool, Barcelona, Bayern Muenchen dan Real Madrid untuk lolos ke babak semifinal Liga Champions musim 2017-2018, hanya persoalan waktu saja. Liverpool akan berkunjung ke Stadion Etihad untuk menghadapi Manchester City. Sedangkan Barcelona menuju Roma untuk bertarung dengan AS Roma di Stadion Olimpiade Roma, Selasa (10/4) atau Rabu dinihari WIB.



Dua pertandingan lainnya akan mempertemukan Bayern Muenchen vs Sevilla di Stadion Allianz, kemudian Real Madrid menjamu Juventus di Stadion Santiago Bernabeu, Rabu (11/4) atau Kamis dinihari WIB.

Tim asuhan Juergen Klopp, hanya membutuhkan hasil seri atau kalah dengan 2-0, 3-1, tetap lolos ke semifinal. Kemenangan 3-0 pada leg pertama yang dimainkan di Stadion Anfield, memberikan kepercayaan diri yang tinggi bagi seluruh pemain "The Reds" manakala mereka menyambangi Stadion Etihad, markasnya Manchester City. Walaupun menang telak pada leg pertama, Liverpool tetap harus waspada, karena Manchester City pasti akan tampil habis-habisan sejak menit awal untuk membombardir pertahanan Liverpool.

Posisi "The Citizens" memang berat, mengingat pasukan Pep Guardiola dituntut harus menang dengan empat gol tanpa balas untuk membawa mereka lolos ke semifinal. Mencetak empat gol di gawang Loris Karius bukan pekerjaan mudah bagi Manchester City, walau lini serang mereka sangat menakutkan dengan Sergio Aguero, Raheem Sterling dan Leroy Sane.Manchester City juga memiliki lini kedua yang punya naluri tinggi dalam mencetak gol seperti Kevin de Bruyne dan David Silva. Pep juga menyimpan satu amunisi berkelas dalam diri striker Gabriel Jesus.Juergen Klopp dipastikan akan memutar otak untuk mencari solusi terbaik setelah kapten Jordan Henderson tidak bisa bermain pada leg kedua dengan akumulasi kartu. Belum pulihnya kondisi Mohamed Salah dari cedera paha, menjadi kekhawatiran bagi Klopp, walaupun pencetak gol terbanyak Liga Primer Inggris itu sudah menjalani terapi dan diistirahatkan saat Liverpool bermain imbang dengan Everton akhir pekan lalu.Seandainya Salah tidak dimainkan, kekuatan lini serang Liverpool akan berpengaruh. Salah adalah striker paling ditakuti saat ini dan lini belakang Manchester City akan lebih tenang bila pemain Mesir itu tidak ada di lapangan.Jika Salah bermain maka kekuatan Liverpool di depan tak diragukan lagi. Sadio Mane dan Roberto Firmino dua pemain yang akan memberi tekanan bagi pertahanan Manchester City yang dalam dua laga terakhir kebobolan enam gol.Kekalahan 2-3 yang dialami City atas Manchester United akhir pekan lalu, menjadi pukulan tersendiri buat Pep dan seluruh pemain City yang gagal melakukan selebrasi menyambut gelar juara Liga Primer Inggris. Tertundanya pesta City, adalah sebuah keuntungan buat Liverpool. Jika City menang dari United dan memastikan gelar juara Sabtu lalu, mereka akan lebih tenang menyambut Liverpool dan bermain lepas karena tidak memikul beban lagi di Liga Primer.Hebatnya pasar taruhan menjagokan City dengan melepas voor sampai 1 1/4. City harus menang minimal 2-0 dan paling aman 3-0. Berat karena dengan bermain imbang Liverpool lolos, maka sebaiknya Anda tahan Liverpool. City akan menang, tapi Liverpool yang lolos. Persentasenya 55-45 untuk City.Di Stadion Olimpiade Roma, Daniele De Rossi dan kawan-kawan akan menjamu Barcelona dengan misi yang sangat berat, yaitu harus menang minimal 3-0 sebagai syarat jika ingin melenggang ke semi final.Kekalahan 4-1 yang dialami AS Roma di Stadion Camp Nou pekan lalu, seharusnya tak perlu terjadi. Roma memulai laga dengan baik pada leg pertama dan mampu memberi perlawanan terhadap Barcelona, sebelum dua gol bunuh diri Daniele De Rossi dan Konstantinos Manolas lahir tujuh menit jelang babak pertama usai dan sepuluh menit setelah babak kedua dimulai.Pelatih AS Roma, Eusebio Di Francesco, setidaknya telah belajar dari laga pertama itu. Sayangnya pasukan "Serigala Roma" harus mengejar defisit tiga gol yang tidak gampang mereka dapatkan walau pertandingan melawan Barcelona dilangsungkan di markasnya.Secara hitung-hitungan memang sulit untuk bisa mengalahkan Lionel Messi dan kawan-kawan dengan tiga gol tanpa balas. Mungkin saja Roma menang, tapi hanya dengan skor tipis yang tetap membuat mereka tersisih. Roma seperti menanti datangnya "keajaiban" untuk membantu mereka lolos ke semifinal.Barcelona pun tak akan membiarkan laga ini dimenangkan tuan rumah. Meski pada prinsipnya Andres Iniesta dan kawan-kawan hanya perlu hasil imbang untuk lolos atau kalah dengan dua gol posisi Barcelona tetap aman, namun pelatih Ernesto Valverde tetap akan memainkan tim terbaik dan menyuruh pasukannya untuk memenangkan pertandingan pada leg kedua ini. Barcelona perlu gol pembuka di Stadion Olimpiade guna memastikan langkah mereka berada di jalur yang benar menuju semi final.Di Francesco harus berani memainkan pola menyerang dengan 4-3-3. Dalam situasi dan kondisi terjepit dan harus membuat tiga gol, bermain dengan tiga striker pun adalah sesuatu yang wajar. Roma punya tiga pemain di lini serang yang kuat dalam diri Edin Dzeko, Stephen El Shaarawy dan Patrik Schick. Jika pilihan ini yang dimainkan Di Francesco, maka tiga gelandang Roma akan bekerja ekstra keras untuk mengatasi kekuatan Barcelona yang bakal turun dengan Ivan Rakitic, Anders Iniesta, Paulinho dan Ousmane Dembele.Roma sebenarnya punya pemain depan yang bagus seperti Cengiz Under. Tapi pemain asal Turki ini tak bisa dimainkan karena cedera dan tidak ikut bersama rombongan Roma sejak pada leg pertama. Pasar taruhan di Eropa menempatkan Barcelona dengan voor balik 1 bola terhadap Roma. Jika Barcelona hanya butuh satu gol, sebaiknya Anda pegang Barcelona. Saya juga menjagokan Barcelona akan menang dengan persentase 55-45.Sementara di Stadion Allianz, di kota Muenchen, "FC Hollywood" akan menerima kedatangan Sevilla dengan keunggulan 2-1 usai pertemuan pada leg pertama. Bagi Bayern Muenchen, hasil kemenangan di Stadion Ramon Sanchez Pisjuan belum aman seratus persen. Tim asuhan Jupp Heynckes itu tidak boleh kehilangan fokus pada leg kedua ini. Memang Thomas Mueller dan kawan-kawan cukup bermain imbang untuk lolos ke semi final, bahkan kalah dengan 1-0 mereka tetap aman. Tapi itu bukan cara terbaik bagi Muenchen untuk meraih tiket ke semifinal.Muenchen selama ini terkenal dengan superiornya jika main di depan publik mereka. Muenchen tak terkalahkan di Allianz dan selalu memunculkan rasa takut yang luar biasa bagi siapa pun yang bermain di sana. Paris Saintt Germain dibekap 3-1, Besiktas dihantam 5-0.Kondisi ruang ganti Muenchen dalam keadaan yang sangat kondusif, apalagi mereka baru saja meraih gelar juara Bundesliga setelah akhir pekan lalu menghempaskan Ausburg 4-1 di kandang lawan. Dengan kondisi ini membuat Muenchen menatap laga melawan Sevilla dengan tenang dan penuh keyakinan bahwa mereka bisa mengatasi klub Spanyol itu.Sevilla berada dalam fase yang menurun tajam akhir-akhir ini, menyusul hasil buruk tidak pernah menang dalam empat laga terakhir di semua kompetisi. Terakhir tim asuhan Vincenzo Montella itu kalah telak 4-0 di kandang Celta Vigo akhir pekan lalu.Secara mental kekalahan itu akan berpengaruh bagi Sevilla yang datang ke Allianz dengan tuntutan harus menang 2-0. Terlalu sulit bisa mengalahkan Muenchen dengan skor telak. Bukan tak mungkin justru Muenchen akan pesta gol di gawang Sevilla. Bursa di pasar taruhan menjagokan Muenchen dengan melepas voor 2 bola. Sulit buat Sevilla menang, dan Muenchen masih bisa mendapatkan dua gol. Saya mengunggulkan Muenchen dengan persentase 60-40.Di Stadion Santiago Bernabeu, tuan rumah Real Madrid kembali memiliki peluang untuk mengulang apa yang mereka lakukan pada leg pertama saat memukul Juventus dengan 3-0 di Stadion Allianz, di kota Turin. Secara tidak langsung sebenarnya tiket ke semifinal sudah berada di tangan tim asuhan Zinedine Zidane.Ketika "Los Blancos" menutup laga di markas Juventus dengan skor tiga gol tanpa balas, maka peluang Juventus untuk lolos sudah tertutup. Hanya sebuah keajaiban saja yang bisa menolong Juventus lolos bila melihat pasukan Massimiliano Allegri harus mampu mencetak empat gol di Bernabeu.Bermain di Liga Champions menjadi panggungnya Real Madrid dan mereka sulit dihadang. Bukan tak mungkin gawang Gianluigi Buffon kembali dihujani gol oleh Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan. Madrid terlalu kuat dan mereka mendominasi laga leg pertama dengan kemampuan lini keduanya yang berada di atas para gelandang Juventus. Walaupun posisi Madrid di atas angin, namun Zidane tak bisa memandang remeh Juventus hanya karena Madrid unggul selisih tiga gol di leg pertama. Bila Zidane lebih banyak melepas pemain lapis kedua, ia akan menanggung risiko gawang Keylor Navas bobol oleh lini serang Juventus.Juventus pasti akan memilih bermain terbuka karena hanya itu satu-satunya cara untuk dapat mencetak gol ke gawang Madrid. Namun Allegri juga harus berhitung untuk tidak kebobolan jika harus bermain dengan 4-3-3. Apapun alasannya Juventus mesti kuat di tengah dengan bermain 4-2-3-1. Tanpa Paulo Dybala yang diusir wasit dengan kartu merah di leg pertama, Juventus semakin berat untuk bisa berbuat banyak melawan Madrid. Kualitas permainan Madrid dengan mental juaranya di ajang Liga Champions, memberi modal kuat buat Sergio Ramos dan kawan-kawan, bahwa dalam kondisi apa pun "Los Merengues" sulit dikalahkan. Bursa di pasar taruhan jelas memilih Real Madrid dengan keunggulan 1 bola. Jangan gentar untuk tetap yakin bahwa Madrid menang bukan saja dengan selisih satu gol tapi lebih. Saya menjagokan Madrid menang dengan persentase 60-40.Manchester City vs Liverpool 55-45AS Roma vs Barcelona 45-55Bayern Muenchen vs Sebilla 60-40Barcelona vs AS Roma 60-40CSKA Moskow vs Arsenal 45-55Marseille vs Leipzig 55-45Salzburg vs Lazio 55-45Sporting Lisbon vs Atletico Madrid 50-50(FIR)