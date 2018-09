Mengulik Asal-usul Lawan Pertama Manchester United, Young Boys

Jakarta: Young Boys, tim asal Swiss, akan melakoni debutnya di Liga Champions dengan langsung 'menjajal' kekuatan Manchester United. Bagaimana kiprah klub ini di kompetisi antarklub Eropa dan kenapa diberi nama unik?



Klub sepak bola dari Swiss yang umumnya berkompetisi di Liga Champions di antaranya adalah FC Basel. Tim lainnya yang relatif terkenal yaitu FC Zurich, Lugano, dan kesebelasan yang pernah dibela dan dilatih Gennaro Gattuso, FC Sion.

Namun pada Liga Champions edisi 2018--2019, Swiss mengirim Young Boys, klub yang biasanya berlaga di Liga Europa. Dominasi FC Basel pun seakan runtuh musim ini.



Sebetulnya, Young Boys cukup disegani di Swiss. Meski selalu berada di bawah bayang-bayang FC Basel, klub yang lekat dengan warna kuning itu selalu ikut berpartisipasi di Liga Europa sejak 2008--2009.



Pada musim 2010--2011 silam, Young Boys juga pernah mengalahkan Tottenham Hotspur pada leg pertama babak kualifikasi Liga Europa dengan skor, 3-2. Sayang, pertemuan terakhir dengan tim asal Inggris, mereka tumbang 1-4 dari Everton di 32 besar Liga Europa musim 2014--2015.



Bicara kekuatan tentunya masih kalah jauh dari tim lain di Grup H Liga Champions 2018--2019. Akan tetapi, menarik untuk dikulik asal mula penamaan Young Boys, yang dalam bahasa Indonesia menjadi Anak-anak Muda.



Young Boys dibentuk pada 14 Maret 1898 oleh empat siswa Sekolah Menengah Atas (SMA). Mereka adalah Max Schwab, Oskar Schwab, Hermann Bauer, dan Franz Kehrli. Awalnya, keempat murid itu merupakan anggota tim sekolah FC Bern, yang lalu pecah menjadi dua tim sehingga berganti nama menjadi Bernese Sports Club Young Boys pada tahun 1925.



Mengapa Young Boys? Empat tahun sebelumnya, atau tepatnya pada 1921, ada klub bernama Old Boys Basel, klub pecahan FC Bern lainnya. Oleh karena itu, orang-orang tua yang dulu membangun FC Bern dari jaman SMA lantas memberikan nama Young Boys sebagai 'rival sehat'.



Mengenai pemilihan warna kebesaran, yakni kuning dan hitam, juga terinspirasi dari Old Boys Basel. Menurut sejumlah literasi, warna tersebut merupakan warna seragam sekolah tempat empat founding fathers Young Boys dahulu.



BSC Young Boys menjadi nama resmi klub per tahun 1925. Seiring perkembangan jaman, nama-nama klub di Liga Swiss pun diringkas, termasuk BSC Young Boys yang kemudian menjadi Young Boys saja.



