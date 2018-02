Laga Berlangsung Sengit, Roma Menyerah di Markas Shakhtar

Kharkiv: Shakhtar Donetsk mampu menunjukkan ketangguhan saat menghadapi AS Roma di markas sendiri, Stadion Oblasny SportKomplex Metalist pada leg pertama babak 16-besar Liga Champions 2017--2018, Kamis 22 Februari. Sempat tertinggal, Shakhtar mampu meraih kemenangan dengan skor 2-1.



Kedua tim tampil berimbang sepanjang pertandingan. Statistik mencatat Shakhtar dan Roma bermain dengan penguasaan bola 52 persen berbanding 48 persen.

Bahkan, kedua tim juga sama-sama tajam di depan gawang. Tercatat, Shakhtar mencatatkan sembilan tembakan mengarah ke gawang. Sedangkan Roma menghasilkan delapan tembakan on target.



Peluang langsung diciptakan Shakhtar pada awal laga. Tepatnya pada menit keempat, striker Shakhtar Fred melepaskan tembakan dari sudut sempit mengarah ke sebelah kanan. Namun, upayanya masih gagal berbuah maksimal.



Roma pun tidak mau kalah. Pada menit keenam, Roma menciptakan peluang melalui Edin Dzeko yang memanfaatkan umpan dari Aleksandar Kolarov. Namun, gagal menghasilkan gol.



Shakhtar mendapat dua peluang mengancam pada menit ke-34 dan menit ke-36. Kedua peluang tersebut diciptakan Fred dan Marlos. Beruntung bagi Roma, upaya keduanya juga gagal membuahkan hasil.



Sial bagi Shakhtar. Pada menit ke-41, mereka harus kebobolan. Ketika itu, gelandang Roma Cengiz Under sukses melepaskan tembakan mengarah ke sudut kiri gawang usai mendapat umpan dari Dzeko.



Nasib Shakhtar makin apes ketika memasuki injury time. Mereka harus kehilangan Sergey Krivtsov karena mengalami cedera. Ia pun ditarik dan digantikan Ivan Ordets.



Hingga turun minum, tidak ada gol tambahan tercipta. Skor 1-0 untuk keunggulan Roma bertahan.



Memasuki babak kedua, Shakhtar mencoba tampil lebih agresif. Alhasil, mereka sukses menyamakan kedudukan lewat gol Facundo Ferreyra pada menit ke-52. Ia sukses memanfaatkan umpan Yaroslav Rakitskiy.



Laga langsung berjalan sengit usai gol itu. Roma dan Shakhtar saling berbalas menciptakan peluang.



Shakhtar akhirnya berhasil membalikkan keadaan pada menit ke-71. Gol tersebut diciptakan melalui Fred. Ia sukses melepaskan tendangan bebas yang mengarah ke sudut kanan atas.



Roma berupaya meningkatkan tempo permainan untuk menyamakan kedudukan. Beruntung bagi Shakhtar. Upaya tim tamu tidak ada berbuah maksimal hingga laga usai. Shakhtar pun meraih kemenangan dengan skor 2-1.



Kemenangan ini setidaknya menjadi modal positif bagi Shakhtar untuk lolos ke babak 16-besar. Namun, Roma juga masih memiliki peluang untuk lolos. Mereka harus menang dengan minimal skor 1-0 saat bertanding di markas sendiri pada leg kedua, 14 Maret.





Susunan pemain:



Shakhtar Donetsk: Pyatov, Krivtsov, Rakitskiy, Ismaily, Butko, Marlos, Stepanenko, Taison, Bernard, Fred, Ferreyra.



AS Roma: Alisson, Kolarov, Fazio, Manolas, De Rossi, Nainggiolan, Strootman, Florenzi, Under, Dzeko, Perotti.





