Tandang ke Zvezda, Klopp Minta Liverpool Fokus

Beograd: Pelatih Liverpool Juergen Klopp menilai kemenangan atas Crvena Zvezda pada matchday keempat penyisihan Grup C Liga Champions 2018--2019, Rabu 7 November, sudah menjadi harga mati. Karena itu, ia berharap The Reds bisa fokus demi meraih kemenangan pada laga tersebut.



Kemenangan atas Zvezda memang menguntungkan Liverpool. Mengingat, mereka berada di puncak klasemen sementara dengan mengoleksi enam poin. Mereka unggul satu poin dari Napoli yang berada di peringkat kedua dan Paris Saint-Germain yang menempati peringkat ketiga.

Situasi Liverpool makin diuntungkan karena Napoli akan berjumpa dengan PSG pada matchday keempat ini. Sebelumnya, kedua tim hanya mampu bermain imbang 2-2 pada matchday ketiga. Andai skenario tersebut terulang, hal itu akan membuat kans Liverpool lolos ke babak 16-besar makin terbuka. Dengan syarat, The Reds harus menang di markas Zvezda nanti.



"Tentu saja, ini akan banyak menguntungkan. Tetapi, saya tidak ingin memikirkan pertandingan lain. Jelas, mereka akan saling berduel sehingga sulit bagi mereka bisa mendapatkan tiga poin," ujar Klopp.



"Jika kami bisa menang di sini besok, itu akan membuat posisi kami sedikit lebih aman. Tetapi, hanya sampai pertandingan berikutnya. Sebab, peluang tetap masih terbuka buat tim-tim lain," tambahnya.



"Bahkan, jika PSG kalah, mereka masih bisa mendapatkan maksimal 10 poin, andai bisa memenangkan dua pertandingan tersisa. Itu mungkin saja dilakukan mereka. Sangat penting Anda fokus pada pekerjaan di depan mata lantaran sangat sulit bermain di sini dan berbeda," tutur Klopp.



Sebelumnya, Liverpool berhasil meraih kemenangan meyakinkan atas Zvezda pada matchday ketiga, 25 Oktober. Ketika itu, The Reds yang bermain di markas sendiri, Stadion Anfield, berhasil menang dengan skor telak 4-0. (Sportsmole)





