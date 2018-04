Zidane tak Kaget Asensio Menjadi Pembeda

Muenchen: Sosok Marco Asensio dianggap pelatih Zinedine Zidane membawa perbedaan untuk Real Madrid. Pasalnya ia mampu mencetak gol kemenangan El Real 2-1 atas Bayern Muenchen dini hari tadi WIB.



Madrid mengawali laga dengan kebobolan terlebih dahulu lewat gol Joshua Kimmich. Tapi mereka mampu bangkit lewat dua gol yang dilesakkan Marcelo dan Marco Asensio.

Menariknya, Asensio yang berangkat dari bangku cadangan, masuk pada babak kedua menggantikan Isco yang harus keluar karena cedera. Tapi 12 menit usai masuk ke lapangan, Asensio justru mampu mencetak gol keunggulan Madrid kala itu.

Marco Asensio's goalscoring record at Real Madrid across all competitions:



2016/17: 10 goals ??

2017/18: 11 goals ??



Making an impact off the bench (again). pic.twitter.com/fD5aTTRB6u