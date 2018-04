Firmino, "Kartu As" Liverpool saat Hadapi City

Liverpool: Roberto Firmino bisa menjadi "Kartu As" bagi Liverpool saat menghadapi Manchester City di leg pertama perempat final Liga Champions di Stadion Anfield, Kamis 5 April dini hari. Bukan tanpa sebab, torehan rekor ciamik Firmino saat berjuma City menjadi asalannya.



Pemain 26 tahun itu seakan menjadi momok bagi The Citizens jika dimainkan Liverpool. Dari tujuh kali bermain melawan City di semua ajang, Firmino mampu membawa The Reds menang empat kali.

Liverpool tercatat hanya mengalami dua kekalahan dari Manchester City jika Firmino dimainkan. Sedangkan satu laga tersisa berakhir dengan hasil imbang.

Dari tujuh laga memperkuat Liverpool menghadapi City, Firmino pun terbilang cukup produktif. Pemain asal Brasil itu berhasil mencetak tiga gol dan menyumbang empat assist yang berbuah gol.Tiga gol berhasil disarangkangkan mantan pemain Hoffenheim itu di pentas Liga Primer Inggris. Satu gol lainnya dibuat Firmino ke gawang City di ajang Piala Liga.Catatan itu bisa menjadi referensi bagi pelatih Juergen Klopp untuk tetap memainkan Firmino pada laga nanti. Apalagi, musim ini Firmino terbilang cukup subur dengan koleksi 19 gol sejauh ini di Liga Primer.Rekor pertemuan Liverpool kontra City secara keseluruhan dari 10 laga terakhir pun masih dipegang "Si Merah". Tujuh kemenangan berhasil diamankan Liverpool, sisanya dua kali imbang dan sekali kalah oleh City.Main: 7Menang: 4Imbang: 1Kalah: 2Gol: 3Assist: 4(REN)