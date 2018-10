Jawaban Mourinho atas Berbagai Kritik Negatif MU

Manchester: Pelatih Jose Mourinho masih menjadi sorotan lantaran Manchester United mengalami start yang buruk pada awal musim 2018--2019. Itu tak mustahil karena dia memang harus mempertanggungjawabkan tugasnya sebagai kepala pelatih.



Terhitung dari tujuh pertandingan Liga Primer Inggris belakangan ini, United baru menang tiga kali dan seri sekali. Dengan begitu, mereka harus terima berada di urutan 10 klasemen sementara dengan koleksi 10 poin.

United juga terhempas dari Piala Liga lantaran kalah dari Derby County lewat adu penalti pada pekan lalu. Beberapa hari setelahnya, Setan Merah menyerah dari West Ham United dengan skor 3-1 pada pekan ke-7 Liga Primer Inggris.



Tidak selesai sampai di situ, United malah ditahan imbang Valencia tanpa gol ketika memainkan game week kedua fase grup Liga Champions dini hari tadi. Hasil tersebut membuat United gagal menang sebanyak empat kali di Stadion Old Trafford.



Komentar miring langsung menyerang Mourinho atas berbagai tren negatif yang dialami timnya. Kendati demikian, pelatih asal Portugal yang dijuluki The Special One itu tetap dingin saat menjawabnya.



Seusai laga kontra Valencia, ada media yang menganggap hasil imbang tanpa gol disebabkan karena para pemain United menjadi kurang percaya diri setelah dikalahkan West Ham. Menurut Mourinho komentar tersebut dianggap tidak punya alasan kuat.



"Ada beberapa hal yang sulit diutarakan dan bakal tidak bagus juga efeknya jika saya jawab. Itu terjadi meskipun Anda punya alasan lain untuk mengkritik saya," kata Mourinho.



"Tapi saya lebih memilih berkomentar bahwa kami sudah tampil fantastis pada musim lalu. Saat itu, kami bisa finis kedua di Liga Primer Inggris, menjadi runner up di Piala FA dan lolos ke babak 16 besar Liga Champions sebagai juara grup," tambahnya.



Apa yang dikatakan Mourinho tetap saja tidak membuat senang Paul Scholes yang merupakan legenda Manchester United. Pasalnya, sebelum laga kontra Valencia, dia mengatakan bahwa Mourinho sudah sepatutnya dipecat karena membuat timnya kalah dari West Ham United. Selain itu juga, Mourinho dicap telah mempermalukan Setan Merah.



"Saya tidak perlu tahu apa yang dia (Scholes) katakan. Silakan saja dia mengatakan apapun dan jujur saja yang tidak tertarik dengan itu. Ini negara bebas dan bebas berbicara juga. Jadi, silakan saja untuk berkomentar apapun," jawab Mourinho.



Dalam pertandingan kontra Valencia, para suporter Setan Merah juga menyoraki tim kesayangannya dengan yel-yel "serang, serang, serang". Mereka menyadari bahwa United tampil makin pasif ketika Mourinho memasukkan Alexis Sanchez untuk menggantikan Anthony Martial pada menit ke-76.



"Bebas berbicara, khususnya untuk para suporter Manchester United yang saya respek 200 persen," tutup Mourinho. (Sportsmole)









(KAU)