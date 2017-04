Kabar Kondisi Terkini Bartra Usai Jadi Korban Ledakan

Metrotvnews.com, Dortmund: Bek Borussia Dortmund Marc Bartra diharapkan bisa segera kembali bermain usai menjadi korban ledakan jelang laga leg pertama perempat final Liga Champions kontra AS Monaco, Rabu 12 April kemarin. Bartra pun mengabarkan kondisi terkininya setelah menjalani operasi ringan.



Pergelangan tangan Bartra terkena serpihan bagian bus yang rusak akibat ledakan. Bus rombongan pemain Dortmund memang menjadi korban dari satu diantara tiga ledakan yang terjadi di kota tersebut.

Hello! As you can see I am doing much better. Thanks for all your messages! All my strength to my team mates, fans and to @BVB for tonight!