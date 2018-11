Jadwal Siaran Langsung Liga Champions Dini Hari Nanti

Jakarta: Inter Milan akan berupaya membalas kekalahan atas Barcelona demi membuka peluang lolos ke babak 16 besar. Sementara Atletico Madrid dan Borussia Dortmund dipastikan bertarung mati-matian demi kepastian tampil di fase knock out.



Dua pertandingan di atas bakal menjadi sorotan utama pada pekan keempat penyisihan grup Liga Champions 2018--2019, Rabu 7 November dini hari nanti. Barca akan menyambangi markas Inter, sedangkan Dortmund bertamu ke Stadion Wanda Metropolitano, kandangnya Atletico.

Barca datang ke Giuseppe Meazza dengan modal sempurna, yakni menyapu bersih tiga laga sebelumnya dengan kemenangan. Termasuk ketika membungkam Nerazzurri dua gol tanpa balas pada pekan ketiga di Camp Nou, 25 Oktober silam.



Dengan koleksi 9 poin, Blaugrana dipastikan lolos ke babak 16 besar andai kembali berhasil menjinakkan Inter. Tak hanya lolos, kemenangan juga bakal menyegel status Barca sebagai juara grup.Inter yang saat ini berada tepat di bawah Barca dengan mengoleksi enam poin, tentu tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Sebab jika kalah lagi, itu akan memberikan asa untuk Tottenham Hotspur dan PSV Eindhoven, dua pesaing lain di Grup B. Spurs dan PSV sama-sama mengoleksi satu poin.Pelatih Inter, Luciano Spalletti siap menurunkan skuat terbaiknya di laga ini. Bomber andalan Mauro Icardi dipastikan dalam kondisi prima. Ia tidak dimainkan saat Inter mencatat tujuh kemenangan beruntun di Serie A usai melumat Genoa, 5-0 akhir pekan kemarin.Motivasi Inter semakin berlipat karena mereka juga berpeluang lolos ke babak 16 besar. Ya, Inter dipastikan lolos ke fase knock-out jika mampu mengalahkan Barca dan di pertandingan lain Tottenham dan PSV bermain imbang.Mengalahkan Barca -meski tanpa Lionel Messi- memang bukan perkara mudah, tapi bukan juga hal yang mustahil dilakukan Inter. Mereka pernah melakukannya pada tahun 2009. Kala itu, Inter yang dibesut Jose Mourinho sukses mempermalukan Barca dengan skor 3-1 di Meazza.Persaingan tak kalah sengit tersaji di Grup A. Borussia Dortmund yang di luar dugaan sukses mempecundangi Atletico Madrid 4-0, kini berambisi menyegel tiket lolos di kandang Los Colchoneros.Sama seperti Barcelona, Dortmund adalah satu dari tiga tim yang punya rekor sempurna di tiga laga penyisihan grup --satu tim lainnya adalah Juventus. Dortmund memuncaki klasemen Grup A dengan 9 poin. Jika menang di markas Atletico, kubu Die Borussen akan lolos ke babak 16 besar dengan status juara grup.Tandang ke Wanda Metropolitano, pasukan Lucien Favre membawa modal mentereng. Mereka belum tersentuh kekalahan di 17 laga ajang kompetitif yang mereka jalani sejak awal musim ini. Rinciannya 14 menang dan tiga kali imbang.Berbeda dengan Dortmund, Atletico justru masih berupaya menemukan bentuk permainan terbaiknya. Dalam lima laga terakhir, pasukan Diego Simeone hanya meraih dua kemenangan. Bahkan, pada laga terakhirnya Antoine Griezmann dan kolega hanya bermain imbang (1-1) melawan tim semenjana, Leganes di La Liga.Namun demikian, para pemain Atletico pastinya bakal tampil mati-matian untuk memenangkan laga ini. Selain membalas dendam, kemenangan atas Dortmund bisa jadi berbuah tiket lolos ke babak 16 besar.Atletico yang saat ini menduduki posisi dua Grup B (6 poin), akan lolos apabila menang atas Dortmund dan di pertandingan lain laga AS Monaco vs Club Brugge berakhir imbang.Sementara itu, persaingan di Grup C dan D masih cukup sengit. Belum ada tim di grup tersebut yang memastikan diri lolos, apapun hasil yang mereka raih di pekan keempat nanti.Liverpool yang akan bertandang ke markas Crvena Zvezda atau Red Star Belgrade masih terlibat persaingan sengit dengan Paris Saint Germain dan Napoli. Liverpool saat ini memimpin klasemen sementara dengan 6 poin, diikuti Napoli (5), PSG (4) dan Red Star yang baru mengoleksi 1 angka.Khusus buat Red Star, mereka dipastikan terlempar dari persaingan menuju babak 16 besar andai kalah dari Liverpool dan di pertandingan lain Napoli menang atas PSG.Nasib serupa juga dialami Lokomotiv Moskow yang kini masih berada di posisi buncit klasemen sementara Grup D. Lokomotiv yang belum memiliki poin, juga dipastikan tidak bisa bersaing memperebutkan tiket 16 besar andai kalah FC Porto.Bagi FC Porto, kemenangan atas Lokomotiv akan memperbesar peluang mereka lolos ke babak selanjutnya. Saat ini, The Dragons memimpin klasemen Grup D dengan koleksi tujuh poin diikuti Schalke (5) dan Galatasaray (4 poin).00:55 l AS Monaco vs Club Brugge03:00 l Atletico Madrid vs Borussia Dortmund03:00 l Tottenham Hotspur vs PSV Eindhoven03:00 l Napoli vs PSG03:00 l Porto vs Lokomotiv Moskow03:00 l Schalke 04 vs Galatasaray(ACF)