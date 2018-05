Tahan Imbang Muenchen, Real Madrid Lolos Final Liga Champions

Madrid: Real Madrid berhasil melaju ke final Liga Champions 2017--2018 usai menahan imbang Bayern Muenchen dengan skor 2-2. Hasil tersebut cukup untuk meloloskan Cristiano Ronaldo cs karena skor agregat 4-3.



Muenchen minimal harus mencetak dua gol dan tanpa kebobolan agar bisa lolos ke final Liga Champions 2017--2018. Harapan terwujud saat Kimmich mampu menempatkan bola ke kanan gawang Keylor Navas menit tiga.

Bola hasil kiriman pemain Muenchen mengarah tepat ke muka gawang Navas. Sergio Ramos berhasil menghalaunya, namun tidak sempurna. Bola liar disambar Kimmich yang berdiri tanpa pengawalan.



Muenchen terus menekan untuk menambah satu gol lagi, tapi selepas 10 menit, Madrid akhirnya bisa keluar dari tekanan. Anak asuh Zinedine Zidane bahkan sanggup menyamakan kedudukan beberapa saat kemudian.



Memanfaatkan kelengahan sisi kanan Muenchen, Marcelo merangsek naik membantu penyerangan. Dengan umpan silang matangnya, bola disambut Benzema dengan tandukkan keras yang gagal dihadang Sven Ulreich.



Setelah sama-sama menekan, menit 25 tempo pertandingan mulai menurun. Tampaknya kedua pelatih tengah melakukan transisi perubahan strategi dan mencari alternatif serangan lain.



Menit 32, Thomas Mueller hampir saja kembali membawa Muenchen unggul. Peluang emasnya di depan gawang masih bisa ditangkap Navas.



Sesaat berselang, kembali pertahanan Madrid bobol. Beruntung, Lewandowski yang tinggal berhadapan satu lawan satu melawan Navas tak mampu mencetak gol, pun dengan sambaran bola liar James Rodriguez yang melambung.



El Real menjauhkan keunggulan agregat berkat gol kedua Benzema di laga tersebut semenit pasca kick-off babak kedua. Memanfaatkan blunder kiper Ulreich, striker asal Prancis itu tanpa kesusahan membobol gawang The Bavarian.



Menit 54, Ronaldo berpeluang memperlebar keunggulan timnya. Sayang, bola first time-nya melambung tinggi.



Harapan Muenchen untuk menatap partai puncak kembali terbuka ketika James sanggup mengecoh Navas. Ia berhasil mengolongi kiper Madrid itu dan mengubah skor kembali imbang 2-2.



Enam menit kemudian, atau tepatnya menit 69, Muenchen mungkin bisa berbalik unggul andai Franck Ribery tidak menggiring bola terlalu lama. Padahal, ada rekan satu timnya menunggu tanpa kawalan di kotak penalti Madrid.



Memasuki 10 menit terakhir, umpan silang Alaba dari sisi kiri disambut dengan sundulan Muller. Beruntung bola bisa diblok Navas.



Di sisa pertandingan, Zidane menarik keluar Marco Asensio dan memasukkan Nacho untuk mempertebal lini pertahanan. Di waktu bersamaan, serangan Muenchen tetap gencar dan terus bernafsu menambah gol.



Skor 2-2 bertahan hingga wasit Cuneyt Cakir dari Turki meniup peluit panjang tanda pertandingan berakhir. Agregat 4-3 meloloskan Real Madrid ke final Liga Champions.



Susunan Pemain:



Real Madrid (4-4-2): Keylor Navas; Marcelo, Sergio Ramos, Raphael Varane, Mateo Kovacic; Luka Modric, Lucas Vazquez, Marco Asensio, Toni Kroos; Karim Benzema, Cristiano Ronaldo.



Pelatih: Zinedine Zidane (Prancis)



Bayern Munchen (4-4-1-1): Sven Ulreich; Joshua Kimmich, Mats Hummels, Niklas Sule, David Alaba; Thomas Muller, Corentin Tolisso, Thiago Alcantara, Franck Ribery; James Rodriguez; Robert Lewandowski.



Pelatih: Jupp Heynckes (Jerman)



Wasit: Cuneyt Cakir (Turki)



