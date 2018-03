Jadwal Siaran Langsung Leg II 16 Besar Liga Champions Dini Hari Nanti

Jakarta: Partai krusial akan dilakoni oleh empat tim Eropa pada leg kedua 16 besar Liga Champions 2017 -- 2018 dini hari nanti. Manchester United, Sevilla, AS Roma, dan Shaktar Donetsk akan saling sikut untuk memastikan tiket ke perempat final.



United akan menjamu Sevilla di Stadion Old Trafford. Setan Merah hanya butuh kemenangan tipis. Sebab, pada pertemuan pertama, kedua tim bermain imbang 0-0.

Peluang United terbuka. Apalagi, mereka baru saja mendapatkan suntikan motivasi usai menyudahi perlawanan Liverpool di ajang Liga Primer Inggris.



Meski begitu, Sevilla masih berpeluang juga mencari celah. Andai bek-bek United tidak bermain disiplin, maka siap-siap dibuat malu oleh skuat polesan Vincenzo Montella.

Pada pertandingan lain, AS Roma juga harus mencari kemenangan. Bukan apa-apa. Serigala Ibu Kota menelan kekalahan saat bermain di markas Donetsk.Dengan dukungan puluhan ribu fan di Stadion Olimpico, semangat Daniele De Rossi dan kolega semakin membara untuk memburu tiket ke perempat final.Roma juga didukung dengan catatan apik sebelum bentrok dengan Donetsk. Mereka berhasil mengalahkan Napoli dan Torino di pentas Serie A.Berikut ini jadwal siaran langsung leg kedua 16 besar Liga Champions 2017 -- 2018:14/3/2018: Manchester United vs Sevilla (02:45 WIB - Live SCTV/bein Sport 1)14/3/2018: AS Roma vs Shakhtar Donetsk (02:45 WIB - Live bein Sport 2)(ASM)