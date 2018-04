Ronaldo Gagal Cetak Gol, Madrid Tetap Mampu Permalukan Muenchen

Muenchen: Real Madrid berhasil membungkam tuan rumah Bayern Muenchen pada leg pertama semifinal Liga Champions 2017--2018. Bermain di Allianz Arena, El Real menang dengan skor 2-1, Kamis 26 April dini hari WIB.



Sempat tertinggal lewat gol Joshua Kimmich, Madrid mampu bangkit dengan mencetak dua gol tambahan yang dicetak oleh Marcelo dan Marco Asensio. Tentu ini membuka jalan bagi El Real ke final, karena pada leg kedua sepekan mendatang, mereka akan menjamu Muenchen di Santiago Bernabeu 2 Mei mendatang.

Sementara itu satu-satunya kesuksesan buat Muenchen adalah, mereka mampu mengisolasi bintang Madrid, Cristiano Ronaldo. Pasalnya untuk pertama kali sepanjang Liga Champions musim ini berjalan, pemain berjuluk CR7 ini gagal mencetak gol dalam satu laga.

Cristiano Ronaldo has failed to score in the Champions League for the first time in the 2017/18 campaign.



??????????????????????



The incredible streak is over. pic.twitter.com/99IEgySFdM