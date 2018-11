Tidak Latihan, Lukaku Berpeluang Absen Kontra Juventus

Manchester: Manchester United diperkirakan bakal kehilangan striker utamamya, Romelu Lukaku, menjelang laga Liga Champions, Kamis 8 November dini hari nanti, kontra Juventus. Pasalnya, striker asal Belgia itu tidak hadir pada latihan terakhir Setan Merah.



MU bakal bertandang ke Turin untuk laga penyisihan Grup H, setelah sebelumnya dikalahkan 0-1 di Old Trafford oleh Cristiano Ronaldo cs. Si Nyonya Tua hanya butuh hasil imbang untuk memastikan diri lolos fase grup.



We've arrived for our final session before Juve away! ???? #MUFC #UCL pic.twitter.com/9EgNDT64ea