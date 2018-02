United Siap Hadapi Permainan Agresif Sevilla

Sevilla: Gelandang Manchester United Nemanja Matic menilai timnya akan kesulitan menghadapi Sevilla pada leg pertama babak 16-besar Liga Champions 2017--2018, Rabu 21 Februari. Namun, pemain asal Serbia tersebut memastikan Red Devils mampu meredam permainan Sevilla.



Faktor bermain di markas sendiri yang membuat Matic memprediksi Sevilla bakal menyulitkan United. Menurutnya, Sevilla selalu tampil oke di kandang sendiri, Stadion Ramon Sanchez Pizjuan.

"Mereka adalah tim yang sangat bagus. Terutama di kandang, di mana mereka memiliki pendukung hebat yang menghibur mereka selama 90 menit," ujar Matic.



"Kami memprediksi mereka akan tampil agresif sejak awal pertandingan. Tetapi, kami tahu apa kualitas dan kami akan siap mengatasinya," lanjutnya.



"Kami sangat bangga bisa bermain di Liga Champions lagi. Sevilla adalah tim hebat. Ini adalah kesempatan besar bagi kami untuk membandingkan kekuatan dengan mereka. Kami sangat menghormatinya," tutur Matic.



Ucapan Matic memang ada benarnya. Buktinya, Sevilla tampil impresif selama bermain di markas sendiri sepanjang musim 2017--2018. Dari 19 pertandingan yang dilakoni, Los Nervionenses baru menelan satu kekalahan. Sisanya, mereka mampu meraih kemenangan sebanyak 13 kali dan menelan hasil imbang sebanyak lima kali. (Goal)





(ACF)