Hasil Lengkap Liga Champions Dini Hari Tadi

Jakarta: Liga Champions 2018--2019 baru saja menggelar laga pekan kedua fase grup. Dari delapan laga yang bermain dinihari tadi, tidak ada hasil kejutan yang begitu besar.



Dua tim besar Grup A sama-sama meraih kemenangan besar. Borussia Dortmund mengalahkan AS Monaco 3-0, sementara Atletico Madrid mengalahkan Club Brugge 3-1. Hasil tersebut membuat Dortmund berada di puncak grup dengan diikuti Atletico di urutan kedua.

Beralih ke Grup B, Barcelona memenangi laga akbar kontra Tottenham Hotspur. Bermain di Wembley Stadium, La Blaugrana memecundangi The Lilywhites lewat skor 4-2.



Sedikit kejutan datang dari Liverpool yang akhirnya menelan kekalahan pertama mereka musim ini. Bertandang ke Stadio San Paolo, The Reds tumbang 1-0 di tangan Napoli lewat gol Lorenzo Insigne.



Ajang pembantaian tersaji pada laga Paris Saint-Germain kontra tim asal Serbia, Crvena Zvezda. PSG menang telak 6-1, dengan bintang laga, Neymar, mencetak hattrick.



Berikut Hasil Lengkap Pertandingan Liga Champions dini hari tadi:



Grup A



Borussia Dortmund 3-0 AS Monaco

Atletico Madrid 3-1 Club Brugge



Grup B



Tottenham Hotspur 2-4 Barcelona

PSV Eindhoven 2-1 Inter Milan



Grup C



Napoli 1-0 Liverpool

PSG 6-1 Crvena Zvezda



Grup D



Lokomotiv Moskva 0-1 Schalke 04

Porto 1-0 Galatasaray









(ASM)